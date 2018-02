FLYTTER FRA KONA: Kjell Inge Røkke og kona flytter fra hverandre, skriver Budstikka. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Kjell Inge Røkke og kona flytter fra hverandre

Publisert: 15.02.18

Kjell Inge Røkke og Anne Grete Eidsvig vil fortsatt være naboer på Konglungen i Asker, men flytter fra hverandre.

Budstikka skriver at Kjell Inge Røkke og Anne Grete Eidsvig, som ble et par i 2003, flytter fra hverandre.

Røkkes pressetalsmann Rolf Nereng bekrefter overfor avisen at Røkke overdrar Konglungveien 36 i Asker til Eidsvig.

– Her er mitt svar på forespørsel om bakgrunnen for eiendomsoverdragelser mellom Eidsvig/Røkke på Konglungen: Jeg kan bekrefte det som har kommet fram og vil komme fram i Kartverket og i Brønnøysunds påkrevde rapporteringer. Anne Grete og Kjell Inge flytter fra hverandre hver til sitt og blir nærmeste naboer. Utover det har jeg ingen kommentarer», skriver han i en tekstmelding til avisen.

Røkke, som er en av Norges rikeste personer, er hovedeier i selskapet Aker ASA.

Eidsvig arbeidet i den kongelige politieskorten og var tidligere kronprinsesse Mette Marits personlige livvakt da kronsprinsparet bodde i London.

Røkke eier flere eiendommer på Konglungen. Ifølge Dagens Næringsliv har han og Eidsvig kjøpt eiendommer for 93 millioner der.

Samme avis skrev i fjor sommer at sønnen til Røkke, Kristian Monsen Røkke, kjøpte naboeiendommen i Asker for 16 millioner for at svigerforeldrene kunne bo nærmere.

Røkke skal ha eiendommer i Asker for rundt 135 millioner kroner.