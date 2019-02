MÜNCHEN: 2. februar i år fant VG Tinder-svindler Simon Leviev i München på Mandarin Oriental ved hjelp av svenske Pernilla Sjøholm (også på bildet). Foto: Tore Kristiansen

Tysk politi åpner etterforskning mot Tinder-svindleren

Tysk politi bekrefter overfor VG at de nå etterforsker Simon Leviev (28) for bedrageri.

English: German police confirms that they now have opened an investigation for fraud against «the Tinder swindler» Simon Leviev.

Etterforskningen er åpnet i München, samme by hvor VG fant ham 2. februar i år.

Det er uklart hvor Simon Leviev befinner seg akkurat nå.

Etter det VG forstår er tysk politi også interessert i sakens internasjonale dimensjon og saker utenfor Tysklands landegrenser.

Tyskland blir dermed det syvende landet hvor Simon Leviev har blitt anmeldt til politiet, etter det VG kjenner til. Han er etterlyst i både Israel og Storbritannia. De øvrige landene hvor han er blitt anmeldt, ifølge VGs dokumentasjon, er: Sverige, Norge, Finland og Nederland.

ETTERLYST: Simon Leviev har brukt kvinners kredittkort til å spandere på nye kvinner, som igjen har blitt lurt til å gi ham sine kredittkort. Han har brukt denne metoden i flere år i flere europeiske land. Foto: PRIVAT

Åpen etterforskning i England

Det var sist lørdag at VG publiserte dokumentaren om Tinder-svindleren, hvor norske Cecilie Fjellhøy og svenske Pernilla Sjøholm fortalte sine historier. Til sammen er de blitt lurt for over 2,5 millioner kroner.

Hos politiet i London, har saken nå vært etterforsket siden Fjellhøys anmeldelse 21. mai i fjor.

– Anklagene blir etterforsket ved Metropolitan Police sin FALCON-enhet. Undersøkelser pågår. Ingen har blitt arrestert, skriver Annabel Rusbridge-Thomas ved kommunikasjonsavdelingen til London-politiet i en e-post 23. januar.

I en e-post mottatt i går bekreftet Rusbridge-Thomas at uttalelsen fra 23. januar fortsatt gjelder.

Falcon-enheten har ansvar for å etterforske internettrelaterte bedragerier i Metropolitan Police. Det var etter Fjellhøys anmeldelse at Leviev ble etterlyst nasjonalt i Storbritannia.

Sjøholm har også anmeldt Leviev, og svensk påtalemyndighet har bekreftet pågående etterforskning.

Dømt i Finland

I går kom det frem at et par i Amsterdam leide ut en leilighet til Leviev fra februar til mai i fjor. De forteller at Leviev fortsatt skylder dem over 200.000 kroner. Da de skulle møte ham en siste gang for å få oppgjøret, ble de truet av Levievs medhjelpere, fortalte de. Saken er anmeldt.

Leviev er også tidligere dømt i Finland for svindel av kvinner han møtte gjennom sjekkeappen Tinder.

På grunn av Levievs metoder, som inkluderer trusler og medhjelpere, har Gjensidige Bank ettergitt gjelden Fjellhøy hadde og i stedet gjort Leviev til skyldneren for pengene.

Norsk politi henla Cecilie Fjellhøys anmeldelse uten å gjøre ett eneste etterforskningsskritt.