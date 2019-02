HEVET FIRE METER: Siden slagsiden ble rettet opp i dag tidlig, er fregatten hevet over fire meter. Slik så det ut ved 11-tiden onsdag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Besetningen på KNM «Helge Ingstad» deltar i hevearbeidet nå

HJELTEFJORDEN (VG) Om lag tredve av den originale besetningen på KNM «Helge Ingstad» havarinatten er nå tilbake på fregatten og deltar i heveoperasjonen.

– Det er snakk om tredve vervede personell fra mannskapet som var om bord. Bakgrunnen er at de kjenner skipet, at de vet hva som skjuler seg bak hver dør, og kan sjekke ut skipet sikkert og effektivt, forklarer operasjonsleder Anders Penna i heveselskapet BOA Management til VG.

Han medgir at dette tildels er en ufyselig jobb.

– Det er mørkt, sleipt og kan være dårlig luft og det kan lukter vondt. Men svært mange yrkesgrupper fra fregatten deltar i dette.

Heveledelsen opplyser at mannskapet er utstyrt med GoPro-kamera som dokumenterer tilstanden i alle rom. Opptakene skal leveres Havarikommisjonen og Politiet.

Opp over fire meter

Direktebildene fra hevingen viser at den vel 133 meter lange fregatten sakte hever seg fra vannflaten.

– Fra vi fikk rettet opp slagsiden i dag tidlig har vi hevet skipet 4,3 meter nå ved 1130-tiden onsdag, anslår Penna.

Planen er å fortsette hevingen til det er klart for å flytte de to sammenknyttede kranlekterne med fregatten hengende i 16 kjettinger hele 15 nautiske mil til Hanøytangen på Askøy.

– Flyttingen skjer ved hjelp av kranlekternes eget maskineri. Det er hovedsakelig «Gulliver» som skal sørge for fremdriften med sine 7000 hestekrefter, forklarer Penna.

SKAL FLYTTES: Begge kranlekterne med KNM «Helge Ingstad» hengende på tvers bak, setter idag kursen sørover Hjeltefjorden til tryggere havn ved Hanøytangen på Askøy. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Heves mest forut

Han anslår farten under transporten til å være 1,5 til 2 knop.

– Det er ikke ønskelig å seile fortere. Vi har tross alt en fregatt som ligger på tvers bak og streker, sier han.

– Det ser ut som om forparten hever seg mer enn bakparten?

– Ja, det er også ønsket, fordi at vi vil at vannet som er om bord, skal renne naturlig bakover i skipet.

Hevingen skjer ved at de fire kranene løfter med en bestemt kraft, og at denne er nokså konstant. Dermed er det utpumpingen og naturlig drenering av sjøvann som bestemmer hevingsfarten.

Ut med 29 000 m³

– Det er beregnet at vi hadde 30 000 kubikkmeter sjøvann om bord i skipet, og at vi kan ha 1000 kubikk i rest når vi setter den ned på senkedokken «Boabarge», sier operasjonslederen.

– Dere har oppgitt 24 timer som tidsbruk på forflytningen til Hanøytangen. Betyr det at tiden begynner å bli knapp?

– Nei, vi hadde planlagt å bruke 72 timer, men med 24 timer som buffer. Det er disse timene vi bruker nå. Så vi regner med at vi vil holde opprinnelig tidsskjema. Men på Hanøytangen har vi ikke samme værsensitivitet. Her betyr vinden lite, og vi har ikke svell fra havdønning der. Vi kan i realiteten bruke all den tid vi vil.

Han påpeker at det også er betydelig enklere å gjøre miljøtiltak som å få på plass oljelenser ved Hanøytangen enn ute i havgapet i Øygarden .