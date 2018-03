ANKET: 18-åringen ble pågrepet på Grønland med en bombelignende sprengladning i april i fjor. Foto: Jørgen Braastad

Bombetiltalt 18-åring fikk ett års fengsel

18-åringen som i april i fjor ble pågrepet med en hjemmelagd sprengladning på Grønland, ble dømt til ett års fengsel i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Mannen ble i Oslo tingrett den 27. oktober i fjor dømt til ni måneders fengsel for befatning med eksplosiver, i den hensikt å begå en straffbar handling. Et flertall av dommerne kom i ankesaken frem til en betinget straff på ett års fengsel med to års prøvetid, grunnet tiltaltes unge alder da hendelsen fant sted. Tiltalte var da 17 år.

Dommen ble anket til lagmannsretten av både tiltalte og påtalemyndigheten over bevisdømmelsen under skyldspørsmålet. Påtalemyndigheten anket også over lovanvendelsen og straffutmålingen. Aktor ba om to års fengsel, med åtte måneder ansett som avsonet.

Flertallet av dommerne var enig med påtalemyndigheten om at det dreier seg om en terrorlignende handling. Det legges avgjørende vekt på at handlingen var egnet til å skape alvorlig frykt i befolkningen hvis den hadde blitt gjennomført.

Mannen er opprinnelig russisk statsborger. Bomben han ble pågrepet med var laget av lightergass og splinter fra et nettinggjerde. Den skal ha blitt beskrevet som primitiv, med begrenset skadepotensial.

18-åringen nektet straffskyld gjennom hele rettsprosessen. Han forklarte under rettsaken i Oslo tingrett at han hadde planlagt å detonere bomben i skogen nær der han bodde.

Han var også tilknyttet to fremmedkrigere som har reist fra Norge til Syria. Politiet sikkerhetstjeneste opplyste i fjor at de tidligere hadde gjennomført forebyggende tiltak mot 17-åringen på grunn av bekymringer rundt hans støtte til ekstrem islamisme.

I den opprinnelige dommen fremgår det at 17-åringen var inspirert av innhold lastet opp på Youtube.

«Etter den samlede bevisførselen er retten overbevist om at XX (17-åringen) hadde i hensikt å eksplodere innretningen et sted i Oslo sentrum. Retten har i bevisvurderinga lagt avgjørende vekt på XXs kontaktnett og aktiviteter via Telegram og WhatsApp dagen før og samme dag som han ble pågrepet, at han ikke har forklart seg troverdig, og det faktum at han ble pågrepet på Grønland, med den eksplosive innretningen», heter det blant annet i dommen.