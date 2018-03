Politiet om skyting i Oslo: Trolig oppgjør i kriminelt miljø

OSLO POLITIHUS (VG) Politiet kjenner fremdeles ikke identiteten til mannen som er kritisk skadet etter en skyteepisode mandag morgen. Politiet mener skytingen trolig er et oppgjør i et kriminelt miljø.

– Det er en voksen mann, men vi vet ikke hvem han er. Vi jobber med identitet, og håper å få klarlagt dette snart. Vi vet ikke hvorfor han var der, eller hvilken relasjon han har til dem som har skutt, opplyser Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, under en pressekonferanse mandag.

Mannen er fortsatt på sykehus, og tilstanden hans er kritisk, men stabil. Hans pårørende er ikke varslet.

Det var i morgentimene mandag at store politistyrker rykket ut til Seterbråtveien på Bjørndal i Oslo etter at vitner hadde meldt fra om skyting på stedet.

I et garasjeanlegg fant de en kritisk skadet mann .

Mannen fikk livreddende førstehjelp på stedet, før han ble fraktet til Ullevål sykehus. Politiet mener mannen ble skutt i garasjeanlegget. Metlid opplyser til VG at mannen har skuddskader i «veldig sentrale organer».

– Ingen er pågrepet i forbindelse med skytingen, og vi jobber nå med å kartlegge persongalleri og eventuelle gjerningspersoner, opplyser Metlid til VG.

Etterforskes som gjengkonflikt

Bare timer før mannen ble funnet skutt i garasjeanlegget, pågrep politiet tre personer i en bil i Oslo sentrum etter at det var avfyrt skudd på Lambertseter.

Politiet setter nå de to skyteepisodene i Oslo natt til mandag i sammenheng, og mener de nå står overfor et oppgjør i et kriminelt miljø.

– Vi mener hendelsene som ser ut som en konflikt eller et oppgjør i et kriminelt miljø. Vi har organisert en større innsats nå. Det er ingen grunn til å tro at det er farlig for folk å bevege seg i Oslo, selv om gjerningspersonen ikke er tatt, sier Metlid.











1 av 4 RYKKET UT: Store politistyrker jobbet på stedet i morgentimene mandag. Tore Kristiansen

Den skadede mannen på Bjørndal hadde på seg utenlandsk legitimasjon, ifølge politiet.

– Personen var bevisstløs da vi kom til stedet og det ble iverksatt livreddende tiltak. Han er kjørt til Ullevål med kritiske skader. Vi fant skader forenelig med skytevåpen, og muligens annen vold, sa politiets innsatsleder på stedet, Brian Skottnes, til VG.

Skyting tidligere om natten

Politiet fikk meldingen om skuddene på Lambertseter 00.20 natt til mandag. Det var naboer i området som meldte fra om at det var løsnet flere skudd.

– Én patrulje så en bil som passet beskrivelsen og stanset den. Tre personer ble pågrepet da de fant våpen i nevnte bil. Nå holder vi på med undersøkelser på åsted og søk etter bil nummer to, opplyste operasjonsleder Marita Aune i Oslo-politiet natt til mandag.

Politiet tok beslag i to skytevåpen, og mistenker også føreren av bilen for å ha kjørt i påvirket tilstand.

– Vi kommer ikke til å gå inn på hva vi har beslaglagt, utover at det er tatt beslag av våpen og av bilen. De er siktet for brudd på våpenloven, opplyser Metlid.

Metlid ber publikum om hjelp i saken, og ber folk som har opplysninger, video eller bilder fra hendelsene om å melde seg.