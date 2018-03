BLIR ULOVLIG: Dette blir forbud i alle undervisningssituasjoner, dersom regjeringen får det som den vil. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nikab-forbud skal kun gjelde mens undervisning pågår

Toini Thanem

NTB

Publisert: 23.03.18 12:38 Oppdatert: 23.03.18 13:13

Regjeringen har endret sitt opprinnelige forslag til forbud mot ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner til kun å gjelde mens undervisning pågår.

Opprinnelig foreslo regjeringen at forbudet skulle gjelde på hele utdanningsinstitusjonens område, og i hele arbeidstiden. Etter ny regjeringsplattform og innspill i høringen har regjeringen endret forslaget. Forbudet skal kun gjelde mens undervisningen pågår.

Unntaket er i barnehager, der forbudet vil gjelde for de ansatte i hele arbeidstiden.

– Riktig tidspunkt å fremme forslaget

Lovforslaget ble lagt fram av kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og finansminister Siv Jensen (Frp) fredag.

Forbudet vil gjelde for elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor. Forbudet vil også gjelde SFO, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område.

– Åpen og god kommunikasjon mellom lærer, elever og studenter er avgjørende for et godt læringsmiljø. Dette har vært utgangspunkt for forslaget som regjeringen i dag har sendt over til Stortinget, sier Sanner.

Han mener det er et godt tidspunkt å fremme forslaget nå.

– Allerede i dag har noen kommuner og fylkeskommuner et slikt forbud. Selv om det er få som i dag bruker nikab og burka, finnes det eksempler på dette ved norske utdanningsinstitusjoner, sier han.

Får skjule ansiktet i skolegården

Forbudet åpner samtidig for at elever og lærere kan bruke ansiktsdekkende plagg i pauser, friminutter og i skolegården.

– For Venstre har det vært viktig å ramme inn dette forbudet til å gjelde kun i undervisningssituasjoner, sier Iselin Nybø.

Hun mener det er viktig å se hverandres ansikt i en undervisningssituasjon.

– Studentenes ansikt viser engasjement, og kan være viktig for foreleseren, akkurat som at foreleserens ansikt kan være viktig for studentene.

Kan føre til utvisning og oppsigelse

Siv Jensen forklarer hvordan loven skal håndheves.

– For elever og studenter vil brudd på forbudet kunne føre til bortvisning eller utvisning. For nyankomne vil det kunne være stans i norskopplæringen. Ansatte som bryter regelen flere ganger risikerer å miste jobben. Men reaksjonene må være kjent på forhånd, sier Jensen.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) har tidligere uttalt seg negativt om forslaget, og mener det kan tvinge studenter til å velge mellom sin egen overbevisning og utdanningen de ønsker.

Leder Mats Beldo mener det ikke er grunn til å forby klesplagg dersom de ikke er til hinder for undervisningen.

– Dagens ordning, hvor institusjonene kan stille krav til bekledning etter faglige vurderinger på enkelte studier og emner, er en bedre løsning enn et generelt forbud, sier han.

– Det kan virke som om dette forbudet er mer til for majoritetens behov, enn for å gi mer frihet til de kvinnene det angår. Vi tror at dialog er en bedre løsning enn forbud.

Jensen avviser påstanden fra NSO.

– Jeg er ikke enig. I Norge er vi så heldig at vi har tilgang på fantastisk gode utdanningsmuligheter, men dette handler også om hva slags samfunn vi ønsker oss. Vi ønsker et samfunn med åpenhet, hvor vi ser hverandre og hvor vi identifiserer oss, sier hun.

Høyskolerektor: – Ikke en god idé

Rektor ved OsloMet, Curt Rice, stiller seg svært kritisk til lovforslaget.

– Først og fremst er det i beste fall en håndfull kvinner som kler seg på denne måten på norske universiteter og høyskoler. For det andre har individuelle institusjoner allerede rett til å forby slike klesplagg, og de fleste institusjoner er av den oppfatning at dette systemet fungerer bra, sier han.

Han mener også at et forbud mot religiøse plagg i praksis vil bety et forbud mot visse religiøse trosretninger.

– Det er ikke en god idé. Integrering handler om å akseptere mennesker med forskjellige kulturer, og skape forhold for samhandling, læring, vekst og forandring. Regjeringens forslag handler om ekskludering.