Den 46 år gamle moren er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica (13), som døde av avmagring nyttårsaften 2015 på familiens hytte på Beitostølen. Ifølge tiltalen unnlot moren å gi datteren nødvendig helsehjelp.

Barnevernet i retten: Ukjent med at Valdres-tiltalt stoppet å ta med Angelica til fastlegen

Publisert: 20.03.18 13:36

GJØVIK (VG) Barnevernet sier de fikk beskjed av den tiltalte moren (46) om at Angelica (13) hadde vært til veiing hos fastlegen hver uke sommeren 2015. Det var ikke tilfelle.

Barnevernskonsulenten fra Bærum kommune forklarte seg tirsdag i retten om kontakten med den tiltalte moren og datteren Angelica (13) våren og sommeren 2015.

Det var i slutten av mai 2016 at barnevernet i Bærum hadde et møte med den tiltalte moren (46) og datterens fastlege i kommunen, hvor det ble avtalt at 13-åringen skulle veies ukentlig hos fastlegen .

– Jeg avtalte med fastlegen og mor at Angelica skulle veies hver uke, hver tirsdag. Det skulle også tas blodprøver. Mor fremsto samarbeidsvillig. Jeg opplevde fastlegen som engasjert og samarbeidsvillig, og at han strakte seg langt sammenlignet med mange andre leger, sier barnevernskonsulenten.

Hun sier hun fikk bekreftet av fastlegen at han skulle ta kontakt om de avtalte veiingene ikke ble gjennomført. Barnevernskonsulenten forklarer at den tiltalte kvinnen tok kontakt med henne i juli, hvor hun opplyste at datteren hadde vært hos kontrollveiing hos fastlegen hver uke.

Fylkesmannen i Bærum har tidligere konkludert med at barnevernet sviktet i oppfølgingen av saken.

– Hadde vi fått informasjon om noe annet, hadde vi aksjonert, for å si det sånn, uttaler konsulenten i retten.

– Var du kjent med at de bare var der to ganger i perioden mellom juni og 21. august? spør aktor Arne Ingvald Dymbe vitnet i retten:

– Jeg var ikke kjent med at Angelica ikke hadde vært der. Vi følte oss trygge på det, fordi fastlegen var så tydelig på at blodverdiene var fine og at hun hadde gått opp i vekt. Jeg vet ikke hva jeg kan si, det er helt nytt for meg, sier hun.

Barnevernet var i kontakt med 13-åringens fastlege den 20. august 2015, og sier fastlegen da formidlet til henne at han opplevde at Angelica hadde fått et tillitsforhold til ham.

– Han beskrev en god utvikling, og at han ville følge opp familien tett. Ved behov sa han at han ville følge opp med rett instans. Jeg møtte ham på dette, og spurte hva han mente med «rett instans». Han sa da at det var barnevernstjenesten eller BUPA. Den samtalen er journalført, sier barnevernskonsulenten.

– Så ingen grunn til å betvile fastlegen

Barnevernskonsulenten sier videre at de i samtalen med fastlegen den 20. august fikk opplyst at 13-åringen veide 43 kilo, og at han hadde en god dialog med moren om datterens skolegang, helse og utvikling.

Fastlegen hadde første konsultasjon etter sommeren med jenta dagen etter, 21 august.

Aktor Arne Ingald Dymbe spør så barnevernskonsulenten om det ville vært naturlig å be om journaler fra legen for å forsikre seg om at veiingen ble fulgt opp:

– Nei, vi gjør sjelden det. Det er ikke grunn til å betvile at en lege og offentlig ansatt ville følge opp dette. Jeg opplevde at han var særdeles tydelig på at han ville gjøre det, sier barnevernskonsulenten.

Legebesøket den 21. august var 13-åringens siste hos fastlegen.

Et punkt i den alvorlige tiltalen mot moren handler om at hun unnlot å ta datteren til helsekontroll hos fastlege etter 21. august, selv om det var en forutsetning for at hun tidligere ble skrevet ut fra Drammen sykehus.

Utsatte avtaler i ferien

Fastlegen avga forklaring for retten i forrige uke, og har forklart at han opplevde at han gradvis forsøkte å bygge opp et tillitsforhold til den tiltalte moren, fordi han opplevde at hun ikke hadde tillit til helsevesen, barnevern eller andre instanser, ifølge Budstikka.

Avisen har skrevet at fastlegen i sitt vitnemål forklarte at han gikk med på å utsette avtalene, fordi tiltalte og datteren skulle på hytta på Beitostølen i sommerferien.

Fastlegen har uttalt at han hadde betenkeligheter med det, men at han var redd for å ødelegge kontakten med dem.

Han fortalte i retten at han var i kontakt med barnevernet ved en anledning, hvor han ble informert om at de kom til å henlegge saken hos dem.

– Jeg burde inntatt en helt annen rolle og vært mer på. Etter mitt eget syn burde jeg meldt fra til barnevernet. Jeg visste at de hadde vært involvert flere ganger, sa legen i retten ifølge Budstikka.

Tiltalte skal i august ha sendt en e-post til fastlegen og opplyst at de var på ferie i Nederland, og at en planlagt konsultasjon igjen måtte utsettes.

Da 13-åringen døde nyttårsaften 2015 veide hun 21,7 kilo, og hadde en kroppsmasseindeks på 8,8. Den rettsmedisinske rapporten har konkludert med at hun døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Barnevernet ble først involvert i saken etter at det hadde kommet fire bekymringsmeldinger i saken.

Bekymringsmelding nummer to kom fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Drammen i Vestre Viken HF, som handlet om at tiltalte og 13-åringen ikke møtte til avtaler etter at hun hadde blitt skrevet ut derfra.

– Mor hadde truet med å ta med seg Angelica ut av landet om barnevernet ble varslet. Hun hadde unndratt seg helsehjelp og byttet fastlege, fortalte barnevernskonsulenten om bakgrunnen for at de først ble involvert i saken.

Omfattende svikt

I mai 2015 gikk barnevernet til aksjon, og fulgte den tiltalte moren og Angelica (13) til veiing hos BUPA i Drammen.

På besøket på sykehuset i mai kom det frem at 13-åringen hadde gått ned cirka en kilo i vekt, men ikke noe «alarmerende», beskriver konsulenten.

Hun fortalte at det var grunnlaget for at de skulle følge opp, og at de i etterkant ble enige med den tiltalte om at datteren skulle veies ukentlig hos fastlegen.

Fylkesmennene i både Bærum og Øystre Slidre har påpekt omfattende svikt i barnevernets oppfølging av 13-åringen.

Saken er berammet til 5. april. Strafferammen for den tiltalte moren er 15 års fengsel.