«ALVORLIG SITUASJON»: Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sier situasjonen regjeringen nå står oppe i, er alvorlig.

Helleland om Listhaug-bråket: – Ingen i Høyre synes at statsministeren skal vingeklippes

Publisert: 19.03.18 08:34 Oppdatert: 19.03.18 08:54

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland reagerer på at flere opposisjonspartier åpner for at Sylvi Listhaug kan fortsette i regjering, dersom hun skifter departement.

– Det er ingen i Høyre som synes at statsministeren skal vingeklippes og ikke få lov å disponere sitt eget mannskap. Sett fra en parlamentarisme-tankegang blir dette snudd helt opp ned, sier Helleland til Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Ap-leder Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide har åpnet for at justisminister Sylvi Listhaug (Frp) kan fortsette som statsråd i Solbergs regjering , dersom hun får et annet departement enn justisdepartementet.

Men dette er ikke opp til Støre å dirigere, sier Helleland.

– Statsministeren disponerer retten til å peke ut ministere og flytte på dem, det er ikke Jonas Gahr Støre som skal sitte og dirigere det.

Han uttaler seg dermed i lignende ordelag som Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi som sa til VG lørdag at det ikke er «Ap eller Støre som styrer sammensetningen i vår regjering» .

Behandler mistillitsforslag

I et ekstraordinært landsstyremøte klokken 12 i dag skal KrF avgjøre om de stiller seg bak mistillitsforslaget som Rødt har fremmet mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Ap, Sp, SV og MDG har allerede gitt sin støtte til forslaget. Dersom KrF også støtter forslaget, sikrer de også flertall for det. I så tilfelle kan hele regjeringen komme til å gå av.

Stortinget behandler og stemmer over mistillitsforslaget tirsdag.

Helleland mener KrF burde ta hensyn til at de selv pekte på Erna Solberg (H) som statsminister ved valget i høst, når de mandag vurderer mistillitsforslaget.

– Dette er en alvorlig situasjon, det er mye som står på spill. KrF har sikkert mange vanskelige avveininger. Men det jeg mener en bør tenke på, er at en ga så klar støtte til Erna Solberg som statsminister ved valget i september. Det bør telle litt når en gjør vurderingene i dag av hvordan situasjonen skal lande, sier han.

Varsler avgang ved mistillits-vedtak

Flere sentrale kilder i Høyre som VG snakket med søndag kveld, understreker at situasjonen er svært dramatisk og at dersom KrF stemmer med opposisjonen, kan det borgerlige samarbeidet være over for denne gang.

De sier at saken sett fra Høyres side nå bare handler om retten Solberg har til å bestemme hvem som skal sitte i hennes regjering.

– Blir mistillitsforslaget fra Rødt vedtatt på tirsdag, så går regjeringen av. Det må ingen være i tvil om, sa en sentral Høyre-kilde i regjeringssystemet til VG søndag kveld.

VG var søndag kveld også i kontakt med flere av Frps stortingsrepresentanter. Ingen av dem ønsket da å si sin mening om regjeringskrise er rett avgjørelse dersom mistillit blir vedtatt.