Derfor er din digitale profil så mye verdt

Når du klikker på personlige innlegg, skiløyper og vinglass, når du gir tomler, deler videoer og åpner reklamer, da er du gull verdt for Facebook.

- Alt dette måles. Facebook vet mye, de vet for eksempel hvor jeg fysisk er, hvor raskt eller sakte jeg svarer, hva jeg stopper opp ved når jeg scroller, og trolig hva jeg hopper over. Dette avhenger selvsagt litt av hvordan man bruker Facebook, og hva man har tillatt i innstillingene, sier direktør for internett og nye medier i IKT Norge , Torgeir Waterhouse. IKT Norge er interesseorganisasjon for det digitale næringslivet.

Opplysningene brukes til å tegne et bilde av deg, en slags sosial graf av hvem du er.

– Men Facebook har strammet inn på muligheten for å få tak i disse opplysningene, sier Waterhouse.

Facebook-frykt

Søndag sprakk nyheten om at analyseselskapet Cambridge Analytica skal ha samlet inn personopplysninger om opp til 50 millioner Facebook-brukere . Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi og påvirke velgernes valg, og analyser ble solgt til Trumps valgkampstab.

Onsdag kveld beklaget Facebook-sjefen Marc Zuckerberg.

– Vi har et ansvar for å beskytte deres data, og vi fortjener ikke å tjene dere dersom vi ikke får det til, sier Zuckerberg gjennom sin Facebook-profil onsdag kveld.

Natt til torsdag, norsk tid, sa han i et intervju med CNN, at han gjerne stiller i vitneboksen i Kongressen.

Fakta FAKTA OM FACEBOOK-AVSLØRINGENE Søndag avslørte New York Times at Facebook-informasjon som omfatter 50 millioner brukere har havnet på avveie hos analyseselskapet Cambridge Analytica. En varsler, Christopher Wylie, som frem til 2014 jobbet i selskapet, er intervjuet om metodikken. Han mener hans tidligere arbeidsgiver sitter på et arsenal av våpen for å påvirke folk. Informasjonen selskapet fikk tak i via Facebook, ble brukt under den amerikanske valgkampen i 2016 til fordel for den republikanske presidentkandidaten Donald Trump. Materialet kunne brukes til å kartlegge, å forutsi politiske synspunkt og til å påvirke velgere. Facebook er under sterk kritikk fra britiske og amerikanske myndigheter for at informasjon om brukerne var lett tilgjengelig for uvedkommende. Dataene er ikke stjålet, men er hentet ut ved at brukere har tatt quiz og nedlastet apper hos eksterne aktører. Facebook risikerer bøter og tapt omdømme hos brukerne. Tirsdag raste Facebook-aksjen 6,77 prosent på New York-børsen, hvilket var det tyngste fallet siden 26. mars 2014. Norske Høyre bekrefter at de tok kontakt med det omstridte dataselskapet Cambridge Analytica i starten av valgåret 2017. Partiet mente imidlertid selskapets metoder var over grensen, og takket nei til samarbeid, meldte NRK tirsdag. Kilder: New York Times, E24, VG, NRK

Enorm verdi

Professor Gunn Enli ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo forsker på politisk kommunikasjon og sosiale medier.

- Facebook er ditt visittkort mot verden, og de aller fleste er veldig ærlige. Se bare på hvilket bilde du kan danne deg av en person ved å rulle gjennom Facebook-siden til vedkommende. Når dette snevres inn til spesifikke profiler, kan man treffe utrolig godt med reklame eller politisk reklame.

Hun sier målrettet markedsføring utkrystallisert på grunnlag av store datamengder kan være svært verdifull.

- Det kan ha enorm verdi. For eksempel er politisk reklame i USA svært dyrt, fordi man må kjøpe sendetid, og det er lite treffsikkert. Hvis man med mikromålgrupperettet reklame for eksempel på Facebook flytter pengene fra TV, bruker man pengene mer effektivt og kan spare reklamekroner.

I Norge er det ikke lov til å kjøpe politisk reklame. I sosiale medier er det fritt frem.

Bekymret sikkerhetsmyndighet

- Det er et skifte nå, og vi er mer bekymret. Teknologien er kommet så langt at stordatainnsamling kombineres med kunstig intelligens, noe som kan være farlig med tanke på samfunnssikkerheten, sier avdelingsdirektør for IKT-sikkerhet, Hans Christian Pretorius i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

- Frem til nå har det for det meste handlet om litt famlete markedsføring, som at du etter å ha kjøpt joggesko eller sjampo får opp masse reklame for nettopp joggesko eller sjampo. Neste steg er mer treffsikker mot kunstig intelligens, det vil si at neste gang du får opp annonsen for sjampo, er når det er beregnet at du trenger kjøpe en ny, sier han.

Pretorius sier NSM i større vi grad jobbe med dette, fordi stordata nå ikke lenger dreier seg individsikkerhet, men samfunnssikkerhet.

- Samfunnet er ikke tjent med at vi nå har en situasjon der mobiltelefonen forteller store kommersielle aktører hvor nordmenn til enhver enhver tid befinner seg. Hvis den sikkerhetspolitiske situasjonen endrer seg, kan denne typen opplysninger for eksempel bli brukt i en fiendtlig aksjon mot Norge, sier han.

Hvem har tilgang?

- Det viktige fremover nå er kunnskap og etikk hos absolutt alle aktører. Se hva som skjedde da Høyre var i kontakt med Cambridge Analytica, de valgte å ikke samarbeide fordi de reagerte på metodene. Det er denne typen vurderinger alle selskapet, myndigheter og individer må gjøre hver dag, sier Torgeir Waterhouse i IKT Norge.

Han sier det vil ta litt tid og at det helt sikkert skjer noe feil på veien til en tryggere datahåndtering.

- Veldig mye av dette er jo helt nytt, så det vil ta tid å finne grensedragningene. Vi må lære av feilene som gjøres. Men det vil komme bedre lovverk og for eksempel kryptering og separasjon av data, som vil gjøre det tryggere å være hver enkelt av oss. Et eksempel kan være at når du logger inn på en tjeneste med attenårsgrense, så kobles du opp mot en ekstern database. Tjenesten du vil inn på får kun svar på om du er over eller under 18 år, ikke alderen din eller hva du heter. Slike ting vil det komme mer av, sier Waterhouse.

- Det er ingen vei tilbake når det gjelder innsamling av data om oss?

- Å slå av internett er ikke mulig, men det er mange justeringer rundt kontrollen av data som gjenstår å gjøre, understreker Torgeir Waterhouse.

Mer kontroll i mai

- Det kommer et overordnet krav i de nye personvernreglene om at folk skal få bedre oversikt over datastrømmen sin og hvem som henter ut data fra siden din, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Reglene, som trer i kraft i mai, skjerper også kravene til klart samtykke fra brukerne, sier Thon. Brukerne skal vite hva dataene brukes til og de skal være utformet kort og lettfattelig.

- Vi kan nok vente en stor oppdatering fra Facebook og andre, der de ber om en del nye samtykker.

I de nye reglene skal det også oppgis et tydelig formål for hva man bruker dataene til. Det skal blant annet fremgå om det er til markedsføring eller politisk profilering.

– I dag har vi vage og meningsløse formuleringer som for eksempel «samtykker du til at vi kan bruke data til å utvikle tjenesten videre?» Dette skal bli mer spesifikt, understreker Thon.

Facebook: - Slettet betyr slettet

Tek.no/VG har tatt kontakt med Facebook i et forsøk på å få svar på hva som skjer med alt innholdet dersom man deaktiverer en facebookprofil. På deres nettsider står det at data kan bli lagret i opptil 90 dager etter at man starter prosessen med å slette profilen.

Ordlyden sier at alt innhold blir slettet, og at din profil ikke kan hentes opp igjen. På direkte spørsmål om det likevel fremdeles vil kunne være mulig for Facebook selv, og dermed i et tenkt tilfelle en tredjepart, å få tilgang på innholdet svarer Peter Münster, talsperson for Facebook i Norden, følgende:

- Slettet betyr slettet. Ikke bare utilgjengelig.

På Facebooks spørsmål og svar-side står det at dine venner kan beholde meldinger sent til dem fra din konto selv etter at du har slettet denne. VG har spurt om det er noen annen type data som også blir værende i systemet etter at du har slettet kontoen din.

Det har ikke Facebook svart på.

