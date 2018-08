BRYLLUP: På toppen av bryllupskaken sto det to ulver med påskriften «Mr. og Mrs. Elvestuen» da Ola Elvestuen fikk sin Gordana. Foto: Eli B. Skjelstad

Statsråd provoserer med ulvepynt på bryllupskaken

Publisert: 08.08.18 19:26 Oppdatert: 08.08.18 20:08

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) får krass kritikk fra sauebønder og Senterpartiet for å ha satt et ulvepar til pynt på toppen av bryllupskaken.

– Det er provoserende, sier Arnfinn Beito, leder i Oppland Sau og Geit.

Han mener at Elvestuen må huske at han er statsråd også på bryllupdagen, og sier at miljøministeren burde opptre på en mer nøytral måte. Bonden får støtte i sin kritikk av ministeren fra Senterparti-politiker Heidi Greni .

Hun har lagt ut et nærbilde av kakepynten og skriver på Facebook at Elvestuens ulvepynt er en «skam for landet»:

«Håper inderlig dette bildet er manipulert! Hvis ikke har vi en statsråd som bruker bryllupsdagen sin til å håne Norges viktigste yrkesgruppe, de som produserer maten vår. Ikke rart folk snakker om politikerforakt, en skam for landet!»

– Det sier litt når han velger å bruke en slik dag på å gjøre narr av de som produserer maten vår, sier hun til VG.

Bryllupet fant sted 4. august.

Blodig ulvesommer

Greni understreker at hun ikke har noe med hva folk har på bryllupskaken sin, men mener Elvestuen sender ut et politisk signal ved å la bilder av kaken ligge på Facebook-siden sin. Hun mener ulvepynten er ekstra provoserende fordi Elvestuen har ansvar for å gjennomføre rovdyrforliket på Stortinget.

– Det har vært en av de blodigste somrene når det gjelder rovdyrangrep, med bønder som går rundt og leter etter kadaver. De har en enorm psykisk belastning fra før, og så blir de møtt med det bildet der, sier Greni.

Arnfinn Beito i Oppland Sau og Geit tror at statsråden liker å provosere ved å promotere saker som står hans hjerte nært, men mener at ministeren da må tåle at folk sier fra.

– Er ikke et bryllup en privatsak?

– Han er jo alltid statsråd. Det er det samme om du er lokalpolitiker, fylkespolitiker eller sitter på Stortinget, og samme pokker hvilken dag det er. Om det er søndag eller første juledag, så er du uansett politiker, sier han.

Mer ulvebråk

Det er ikke første gang Elvestuen får kritikk for sin omgang med ulv.

Klima- og miljøministeren var tidligere i sommer med på merking av ulveunger. Da fikk Elvestuen laget en video der han holdt en ulvunge han kalte Balder, mens han fortalte om viktigheten av å ha en ulvebestand.

– Det brukes millioner av kroner på konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen og det er jo det motsatte han gjør her. Han gjør rovdyrpolitikken til en Disney-verden hvor ulven fremstilles som en kosebamse, sa Sandra Borch (Sp) til VG den gangen.

Statsråden: Privat arrangement

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ønsker ikke å kommentere kritikken som kommer mot den noe utradisjonelle bryllupskake-pynten.

«Ola Elvestuen viser til at bryllupsfesten var et privat arrangement. Han har ingen kommentar ut over det», skriver han i en sms gjennom sin kommunikasjonsrådgiver Jo Randen.