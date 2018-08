POLITIAKSJON: En mann ble skutt i beinet i forbindelse med en politiaksjon i Kristiansand onsdag formiddag. Foto: Privat

Person skutt i beinet av politiet

INNENRIKS 2018-08-29

En mann i begynnelsen av 40-årene er skutt i beinet av politiet i forbindelse med en pågripelse knyttet til båttyveri. – Vi hørte noe veldig skriking og brøling inne i båten, forteller vitne.

Publisert: 29.08.18 11:37

Politiet opplyste om hendelsen i en pressemelding som ble sendt ut 11.27. Politimester Kisten Lindeberg sier til VG at politiet ikke kommer til å uttale seg om omstendighetene rundt hendelsen før en kontaktperson for Spesialenheten er valgt.

– Hendelsen har skjedd i formiddag, sier Lindeberg, men ønsker ikke å oppgi nærmere tidspunkt.

Mannen ble først tatt hånd om av helsepersonell på stedet, og er nå fraktet til et sykehus på Sørlandet.

Ifølge Fædrelandsvennen skjedde politiaksjonen i Rona-bukta i Kristiansand . Området er sperret av, og det skal være mye politi på stedet. Et vitne, Bjørn Kårikstad, forteller til avisen at han så politibåten komme opp bak en annen båt, før betjentene ropte at politiet var bevæpnet.

Til VG forteller han at mannen skal ha kastet puter mot politiet, som gjentatte ganger skal ha ropt at de var bevæpnet og bedt mannen om å legge seg ned.

– Vi hørte først ett skudd, før politiet ba han om å legge seg ned igjen. Så skjøt de igjen og vi hørte et skrik, sier han.

Politiet skal ifølge vitnet ha hoppet ombord i båten.

– Vi hørte noe veldig skriking og brøling inne i båten, forteller Kårikstad.

Han anslår at hendelsen skjedde rundt halv elleve, og at det hele tok omtrent en halvtime.