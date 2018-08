VIL JOBBE: Gun Marie Sand sitter i rullestol, men det betyr ikke at hun ikke er i stand til å jobbe. Likevel sliter hun med å få lærlingplass slik at hun kan ta fagbrevet sitt. Foto: Carina Johansen

Gun Marie (25) går i minus av å jobbe: Tjener 28 kroner i timen

Publisert: 08.08.18 22:32 Oppdatert: 09.08.18 00:17

INNENRIKS 2018-08-08T20:32:40Z

STAVANGER (VG) Gun Marie Sand bruker mer penger på å komme seg til og fra arbeid enn hun faktisk tjener. Hun er en av 91.000 funksjonshemmede som ønsker seg en ordinær jobb.

Fire dager i uken kjører Gun Marie Sand (25) en halvtime fra huset i tettstedet Åna-Sira i Rogaland, til jobben på Sokndal folkebibliotek.

Fra klokken 10 til klokken 14 gjør hun det samme som en hvilken som helst annen bibliotekar.

Det er imidlertid en ganske stor forskjell: Gun Marie tjener bare 28 kroner i timen.

Bruker mer på drivstoff enn hun tjener

På videregående gikk Gun Marie salg og servicelinjen med kontorfag. Da hun skulle ta fagbrev, slet kommunen med å finne en læringsplass for henne, og ga henne i stedet et såkalt varig tilrettelagt arbeidstilbud (VTA).

FAKTABOKS: Dette er varig tilrettelagt arbeid (VTA) VTA er tiltak for personer som mottar uføretrygd eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd.

Tiltaket tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser i form av ansettelse i skjermede eller ordinære virksomheter.

I stedet for ordinær lønn som vanlige arbeidstagere får, mottar VTA-arbeidstagerne såkalt motivasjonslønn.

Man mottar uføretrygd i tillegg til motivasjonslønnen. Minstelønn er 18,5 kroner i timen. Kilde: NAV og Fellesforbundet.

Fire år senere er hun fortsatt i VTA-systemet. Hun har fortsatt ikke fått mulighet til å ta fagbrev.

Sand lever av uføretrygd. I tillegg får hun denne motivasjonslønnen på 28 kroner i timen utbetalt av kommunen, for å jobbe på biblioteket.

– Jeg vil jo ta fagbrevet, og få noe mer på CV-en. En ordentlig utdannelse, og muligheten til å søke meg videre i arbeidslivet. Jeg har vel egentlig fått beskjed om at det ikke går. Men jeg er uenig, sier hun.

Gun Marie forteller at hun har en fantastisk sjef som forstår hennes situasjon, og vil gjerne fortsette å jobbe i biblioteket.

– Men så er det jo det med timelønnen. Det er for lite. Alt drivstoffet jeg bruker frem og tilbake til jobb koster mer enn det jeg får inn. Så jeg gjør det jo mest for å komme meg ut i hverdagen. Jeg lever av uføretrygden, men det føles feil å tenke på at jeg hadde sittet igjen med mer penger dersom jeg ikke jobbet.

– Ikke mye tilrettelegging som skal til

Hver fjerde person med funksjonshemning uten arbeid uttrykte et ønske om å jobbe, ifølge tall fra SSB . Med andre ord står 91.000 funksjonshemmede uten arbeid – selv om de vil jobbe.

Gun Marie mener regjeringen bør gjøre det enklere for folk som har en funksjonshemning, men som likevel kan gjøre en jobb.

– Man skal ikke behøve å sitte inne hele dagen og se i veggen. Det er ikke mye tilrettelegging som skal til for at jeg kan jobbe, og jeg har alltid med meg en assistent. Det eneste jeg trenger er å kunne komme meg inn til kontorpulten med rullestolen, også må det være et handikaptoalett tilgjengelig.

Selv engasjerer hun seg i politikken, og har meldt seg inn i det lokale Arbeiderpartiet for å forsøke å utgjøre en forskjell.

– Det haster å finne en løsning

Per Christian Langset er kommunikasjonssjef i Arbeidsliv & Inkludering i NHO . Han mener VTA bør være siste løsning når andre tiltak er prøvd.

– Som samfunn må vi bli flinkere til å se arbeidsressursene Sand og andre i samme situasjon representerer, sier han.

Han sier det er viktig at NAV anvender riktig tiltak, men at myndighetene også har innskrenket mulighetene deres ved at man ikke lenger kan bruke NAV-tiltak til å ta fagbrev.

– For Gun Marie er det læreplassen som mangler. Gjennom AFT-tiltaket bør det være mulig å få en tilrettelagt læreplass. Det var mulig før, og et fullført fagbrev gir i stor grad jobb. Stortinget har bedt regjeringen finne en løsning på dette. Det haster.

Redusert bevilgning til arbeidsmarkedstiltak

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å styrke innsatsen overfor personer med nedsatte funksjonsevner, ved å økte antallet tiltak med 100 plasser i VTA i andre halvår 2018. Samtidig foreslo de å redusere bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak, tilsvarende om lag 550 tiltaksplasser.

Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie (H), sier til VG at regjeringen ønsker å legge til rette for at flere kan delta i arbeidslivet, og at det generelt sett skal lønne seg å jobbe.

– Hvorfor satses det ikke større på å få funksjonshemmede ut i det ordentlige arbeidsmarkedet?

– Jeg forstår at de som ikke kommer over i arbeidslivet opplever situasjonen som frustrerende. Mange av dem som blir uføre i ung alder har ofte alvorlige diagnoser som gjør det svært krevende å komme i ordinært arbeid. Vi har styrket VTA fordi det er stor etterspørsel etter dette, og redusert antall ordinære tiltaksplasser fordi arbeidsledigheten har gått ned, sier Hauglie.