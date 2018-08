VERDENSMESTER: Telenor Norge-sjef Berit Svendsen innledet i dag et pressemøte på gründerhuset Mesh i Oslo sentrum, der hun presenterte nyheten om at Telenor har verdens raskeste mobilnett. Til venstre bak sees blant andre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Ookla-sjef Doug Suttle. Foto: Frode Hansen

Kilder til VG: Slik prøver Sigve Brekke å presse Berit Svendsen ut av Telenor Norge

INNENRIKS 2018-08-28T19:26:36Z

Telenors konsernsjef Sigve Brekke skal i flere måneder ha forsøkt å få Berit Svendsen vekk fra den fremtredende stillingen som sjef for Telenor i Skandinavia. Nå blir hun strippet for rådgivere.

Publisert: 28.08.18 21:26 Oppdatert: 28.08.18 22:41

«I’m in a party mood today!» sa Berit Svendsen da hun smilende entret scenen i bakgården på gründerhuset Mesh tirsdag ettermiddag.

Der mottok hun utmerkelsen som slår fast at Telenor i Norge, under hennes ledelse, har fått verdens raskeste mobilnett, ifølge netthastighetsselskapet Ookla.

Men internt i Telenor er det ikke mye som tilsier festhumør blant toppsjefene.

VG har snakket med kilder i Telenor som forteller om det interne dramaet som nå pågår i selskapet. Kildene beskriver en maktkamp mellom Brekke og Svendsen, der han forsøker å få henne ut av jobben som sjef for Telenor i Skandinavia – etter bare halvannet år i stillingen.

Fakta om Telenor-bråket *I mars 2015 ga næringsminister Monica Mæland (H) styret i Telenor en sterk og utvetydig beskjed om å lete etter en kvinne som erstatter for konsernsjef Jon Fredrik Baksaas. *Administrerende direktør i Telenor Berit Svendsen ble ansett som en av de heteste kandidatene til jobben. Men en snau uke etter at næringsministeren ba selskapet lete etter en kvinne, fikk Berit Svendsen beskjed om at hun var ute av jobbracet. *12. mai samme år kom beskjeden om at Telenor-styret valgte Sigve Brekke. *Etter den såkalte Vimpelcom-saken fikk styreleder Svein Aaser i oktober 2015 sparken som styreleder av Monica Mæland, og han trakk seg fra stillingen med umiddelbar virkning. I desember 2015 ble Gunn Wærsted utnevnt til ny styreleder. *I november 2015 ble det mye blest etter at Sigve Brekke ble beskyldt for CV-juks i avisen Kapital. Konsernsjefen måtte beklage at han i CV-en blant annet hadde stått oppført med en bachelorgrad fra Høyskolen i Telemark som han ikke hadde fullført. *I desember 2016 skrev DN at Wærsted i en samtale hadde bedt konsernsjef Sigve Brekke om å gå av fordi hun ikke hadde tillit til ham. Wærsted skal også ha informert næringsminister Monica Mæland om at hun ønsket å fjerne Brekke fra sjefsstolen. *Da Brekke ga uttrykk for at han ikke ønsket å gå av, skal Wærsted ha brakt saken inn for et samlet styre. Styret innledet deretter en prosess knyttet til konsernsjefens stilling, der de kom frem at Brekkes tidligere stilling som leder i Telenor Asia kunne knyttes til en rekke uregelmessigheter. Styret hentet inn ekstern juridisk hjelp, og granskerne endte med å frikjenne Brekke.

Isteden skal Brekke ha ønsket å sende Svendsen til Asia for holde på med langt mindre prosjekter, som startup-selskaper. Et av tilbudene gjaldt å lede det Telenor-eide selskapet dtac i Thailand, ifølge VGs kilder.

Svendsen skal imidlertid ha svart at det ikke var aktuelt for henne på nåværende tidspunkt, på grunn av familiesituasjonen, men at hun om noen år ville være åpen for prosjekter i Asia. Svendsen har to barn i tenårene.

Til nære kolleger skal Svendsen nylig ha sagt at hun ikke frivillig vil gå av som sjef for Telenor Norge og Skandinavia-gruppen.

I begynnelsen av august fortalte NRK at Brekke har tilbudt Svendsen flere stillinger innen Telenors Asia-operasjoner, men at hun så langt ikke har takket ja til noen av tilbudene.

I januar i fjor ble Svendsen forfremmet fra sin tidligere jobb med ansvar for Norge, til å få sjefsansvar for Telenor i hele Skandinavia. Derfor vekker det oppsikt internt i Telenor at Brekke nå, kun halvannet år senere, forsøker å få Berit Svendsen ut av den ferske stillingen.

VGs kilder mener Sigve Brekke nå forsøker å presse Svendsen til selv å forlate stillingen som sjef for Telenor Norge ved å vingeklippe henne for rådgivere og stab.

– Jeg har rutinemessig og jevnlig dialog med alle mine ledere om nye muligheter, roller og stillinger, både hjemme og i utlandet. Dette for å bygge kompetanse og bredde erfaringen, sier konsernsjef Sigve Brekke når VG konfronterer han med denne påstanden.

1. september blir avdelingen Corporate Affairs, som frem til nå har vært under Svendsens kommando, overdratt til Sigve Brekkes Telenor Group.

I denne avdelingen jobber blant annet Svendsens personlige kommunikasjonsrådgiver og taleskriver Marte Ruud Sandberg, samt kommunikasjonsavdelingen, og rådgivere på Telenors forhold til myndighetene og samfunnsansvar. Dermed skal alle Svendsens nærmeste rådgivere få en ny sjef å rapportere til: Sigve Brekke.

Etter det VG forstår er det usikkerhet blant de ansatte i denne avdelingen om hvem de skal rapportere til i fremtiden. De ansatte skal imidlertid ha fått beskjed om at de inntil videre blir fysisk sittende i samme område som Svendsen, som i dag sitter i område J6A, i Telenor-bygget på Fornebu, ifølge VGs kilder.

Det siste året har flere sentrale personer sluttet i Telenor tett opp mot omorganiseringer i regi av Brekke.

Før jul i fjor planla Berit Svendsen, etter det VG erfarer, å slå sammen kommunikasjonsavdelingene for Telenor i Norge, Danmark og Sverige. Denne prosessen skal plutselig ha blitt stanset av konsernledelsen, uten at de ansatte i avdelingene ble gitt noen god forklaring på hvorfor. Rett etter nyttår kom beskjeden om at Kristine Meek, som da var leder for ekstern kommunikasjon i Telenor Norge, sluttet. Ifølge VGs kilder var hun en het kandidat til å få jobben som sjef for kommunikasjon i Skandinavia.

Les også : Telenor-topp Berit Svendsen: – Fikk klar beskjed om at ingen damer hadde lykkes i Telenor

I april sluttet også daværende kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri i Telenor Norge. Og i juni sluttet Severin Roald, kommunikasjonsdirektør i Telenor Group, for å bli ny kommunikasjonsdirektør i Statkraft.

Forholdet mellom Sigve Brekke og Berit Svendsen skal ha vært anstrengt helt siden han i 2015 ble utnevnt til ny konsernsjef for Telenor Group . Den gang skrev VG at styreleder i Telenor, Svein Aaser, ikke hadde hatt noen av de mest erfarne kvinnene i Telenor-systemet inne til intervju for jobben.

I dag tok Aaser kontakt med VG. Han sier at dette er feil.

– Berit Svendsen var to ganger inne til intervju og fikk to ganger avslag på jobben, sier Aaser.

– Hun ble også informert to ganger om hvorfor hun ikke fikk jobben, sier Aaser.

Berit Svendsen ville ikke kommentere at hun nå mister kommandoen over stab og rådgivere da VG intervjuet henne tirsdag ettermiddag på Mesh.

– Jeg kan ikke kommentere interne prosesser. Det vil være uryddig, sier Svendsen.

– Ønsker du å fortsette i den jobben du har i dag?

– Jeg forholder meg til den jobben jeg har, og forsøker å gjøre den på en så god måte som mulig. Så får vi se hva fremtiden bringer. Da jeg gikk inn i denne jobben, så var det med et perspektiv på noen år. Så får andre vurdere om de er fornøyde med den jobben jeg gjør. Det er jo ikke sånn at vi kan sitte og bestemme selv om vi skal ha jobben vår eller ikke, sier Svendsen til VG.

Hun sier hun mener det er viktig at ledere ikke gror fast i sine stillinger, men tør å ta nye utfordringer.

– Jeg tenker at rullering er viktig, og derfor sa jeg ja for halvannet år siden til den jobben jeg har nå. Det er viktig at ledere utvider og fornyer sin kompetanse, og da må man være åpen for å prøve andre jobber, sier Svendsen.

VG blir henvist til fungerende kommunikasjonsdirektør Atle Lessum for spørsmål om flytting av staben til Svendsen.

«Når det gjelder flyttingen av området Corporate Affairs, som inneholder kommunikasjon, samfunnsansvar, regulatorisk og myndighetskontakt, er dette resultat av flere ting. Funksjonene samarbeider allerede på mange områder, de fleste sitter på Fornebu, sett utenfra er Telenor og Telenor Norge samme selskap for svært mange og ikke minst; en slik sammenslåing representerer en kraftig styrking av fagmiljøet. Det kommer både konsernet og Telenor Norge til gode. Telenors norske virksomhet skal fremdeles ha samme støtte fra disse fagområdene som tidligere», skriver Lessum i en e-post til VG.