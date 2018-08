BT: Kvinne lå død i kommunal omsorgsbolig i syv måneder

Publisert: 01.08.18 16:26 Oppdatert: 01.08.18 16:42

Kvinnen skulle på et lengre utenlandsopphold før jul i fjor. Politiet tok seg inn i leiligheten 13. juli. Der fant de kvinnen død.

Bergens Tidende (BT) skriver at en kvinne forrige måned ble funnet død i en blokkleilighet i Bergen sentrum. Da hadde hun ifølge politiet ligget død siden desember i fjor.

Bygget kvinnen ble funnet i eies av Bergen kommune og består av 44 leiligheter. Leietagerne er i hovedsak eldre mennesker og personer med bevegelseshemninger.

Omsorgsboligen er ikke bemannet, men flere av beboerne har ordinære avtaler med besøk fra kommunens hjemmetjeneste.

Skulle på utenlandsreise

Etatsdirektør i Bergen kommune, Rønnaug Frøiland sier til BT at kvinnen var mottager av flere kommunale tjenester over flere år, men ble avbrutt i forbindelse med en utenlandstur før jul.

– Vår oppfølging av henne skulle opphøre midlertidig i månedene hun skulle være utenlands, fra desember i fjor til juni i år. Avtalen var at vi skulle ta kontakt med henne på planlagt returdato, noe vi også gjorde, sier Frøiland til avisen.

Kommunens ansatte forsøkte i sommer å få kontakt med kvinnen, men da de ikke fikk tak i henne, kontaktet de pårørende og fastlege.

Hun ble meldt savnet av sin verge 21. juni, tre uker før hun ble funnet død.

– Vi forholdt oss til at hun skulle på et lengre utenlandsopphold. Hun fikk med seg nødvendig utstyr til turen, i samråd med sin fastlege, og det var ikke noe unormalt med reisen. Den hadde hun tatt tidligere også. Vi vet ikke noe om at hun aldri dro. Like fullt er denne saken tragisk, understreker etatsdirektøren.

Bisatt tirsdag

Ifølge Bergenspolitiet ble saken innledningsvis etterforsket som en savnetmelding.

13. juli i år tok politiet seg inn i leiligheten. Der fant de kvinnen død. Kvinnen ble bisatt fra Møllendal kapell tirsdag, syv måneder etter at hun døde.

Ifølge dødsannonsen døde kvinnen 12. desember i fjor. Politiet har foreløpig ikke satt en endelig dødsdato.

– Det meste tyder på at hun har ligget død i leiligheten sin siden desember. Jeg har ikke detaljert informasjon om dødstidspunkt, men en kombinasjon av elektroniske spor og undersøkelser i leiligheten har gitt oss en pekepinn, sier fungerende seksjonsleder Sigrid Nes Sverdrup ved bergenspolitiets volds- og sedelighetsseksjon til BT.