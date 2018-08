FORNØYD: Tom Erik Eltervåg synes det er fint at gullsmedraneren ble tatt og at han nå har fått sin straff. Foto: Foto: Ellen Anne Teigen Vinje / Gatemagasinet Asfalt

Tom Erik stoppet gullsmedraner: Nå er raneren dømt

Kort tid etter at raneren (22) stakk fra gullsmedbutikken med verdier for nesten tre millioner kroner, så ble han lagt i bakken av Tom Erik Eltervåg og flere andre personer. Nå er 22-åringen dømt for det brutale ranet.

– Det er bra at han ble tatt og at han har fått sin straff. Men når jeg har tenkt meg litt om, så synes jeg også at det er tragisk. Man skal være ganske desperat for å begå slike handlinger, sier Eltervåg til VG.

Det var om formiddagen på « ulykkesdagen » fredag 13. april i år at den unge raneren gikk inn i en gullsmedbutikk i Stavanger.

Ifølge dommen tvang gullsmedraneren en kvinnelig ansatt ned på gulvet, tapet over munnen hennes og stripset hender og føtter.

« Deretter fylte tiltalte bagen han hadde med seg med smykker fra skapet over der fornærmede lå og med smykker som lå i disken. », står det i dommen.

Dommen: Ranet var grovt

Etter en stund våget den fornærmede kvinnen å krype mot inngangsdøren for å rope etter hjelp. Da rømte raneren.

Ifølge dommen ble 22-åringen overmannet av tilfeldig forbipasserende som la på sprang etter ham, deriblant Tor Erik Eltervåg.

Den unge gullsmedraneren erkjente straffskyld da han møtte i hovedforhandlingen i Stavanger tingrett sist fredag.

« Retten mener at dette ranet var grovt. Det ble riktig nok ikke brukt eller truet med våpen, men fornærmede ble overbemannet bakfra og lagt i bakken, hvor hun forsvarsløs lå bundet på hender og føtter med tape foran munnen. Hun opplevde dette som svært skremmende og truende. », står det i dommen.

Anket

22-åringen ble dømt til tre år og tre måneders fengsel. Ifølge ranerens forsvarer, advokat Tarik Abbou, er dommen allerede anket, skriver Stavanger Aftenblad.

Han ble også dømt til å betale om lag 41.000 kroner i oppreisning og erstatning til den fornærmede kvinnen som jobbet i gullsmedbutikken.

« Hun har ikke vært i stand til å komme tilbake på jobb siden, sliter med angst og uro og er redd for å være alene og med fremmende mennesker. », står det i dommen.