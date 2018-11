Polititeori: Kan ha druknet Janne før hun ble dumpet i Glomma

HAMAR (VG) Svein Jemtland kan ha druknet Janne Jemtland et annet sted før han senere fraktet henne til Eid bru i Våler kommune, ifølge politiets teori gjennom etterforskningen av drapet på tobarnsmoren.

VG er kjent med at det gjennom etterforskningen har vært et tema hvorvidt Svein Jemtlands forklaring rundt når han senket liket av sine kone ved Eid bru i Våler kan være korrekt.

Obduksjonsrapporten viste at tobarnsmoren hadde en skuddskade midt i pannen. Skaden førte til at Janne Jemtland umiddelbart ble bevisstløs , og hun ha dødd etter kort tid.

– Det er likevel konkludert med at dødsårsaken er drukning, om lag to til tre timer etter at skuddskaden ble påført, sa statsadvokat Iris Storås i retten mandag.

Forklaringen til drapstiltalte ektemannen om hva som skjedde etter skuddet falt er derfor i strid med konklusjonen fra den rettsmedisinske undersøkelsen; nemlig at han oppbevarte liket av Janne Jemtland i bilen sin helt til kvelden etter at hun var skutt , et tidsrom på nær ett døgn.

Politiets teori skal ifølge VGs opplysninger være at ektemannen først kan ha druknet henne et annet sted - mye nærmere hjemmet, før han senere fraktet henne til stedet hvor hun til slutt ble funnet.

Dette funnstedet ligger åtte mil unna ekteparets bolig.

Jemtland: Lå i bilen til påfølgende kveld

Selv forklarer Svein Jemtland at han drapskvelden var «ganske bedugget», og at han, etter å ha tatt en dusj og pakket inn den livløse tobarnsmoren i søppelsekker og byggplast, kjørte ned til Brumunddal - om lag en mil fra deres bolig. Der skal han ha kvittet seg med den blodige snøen og konas mobil.

De siste signalene fra tobarnsmorens telefon slår inn på en basestasjon i Brumunddal sentrum rundt klokken 05.50 denne natten .

Jemtland om drapskvelden : Kranglet om datingappen Tinder

Han skal deretter ha kjørt hjem og sovnet på sofaen - med liket av sin kone fremdeles liggende i bagasjerommet i bilen. Bilen skal da ha blitt stående på gårdsplassen utenfor hjemmet.

– Bilen var nedsnødd og isete. Selv om Janne ligger bak i bilen, er det ikke innsyn i den, forklarte han.

Han forklarte at han først senere fredag kveld fikk låne en bil av en venn, som han brukte til å frakte liket av Janne Jemtland med - dette er altså flere timer etter at tobarnsmoren ifølge obduksjonsrapporten må ha mistet livet som følge av drukning.

Det er påvist blod fra tobarnsmoren i både kameratens bil og i ektemannens bil.

– Ser frem til å høre

Storås ønsker ikke å kommentere hva påtalemyndigheten mener om ektemannens forklaring overfor VG.

– Mener dere at Janne allerede var død da hun ble senket i Glomma?

– Det kommenterer jeg ikke.

– I tiltalen står det at hun ble senket i vann kort tid etter hun ble skutt. Når mener dere hun druknet - og hvor?

– Det kommenterer jeg heller ikke.

Svein Jemtlands forsvarer, Christian Flemmen Johansen, opplyser at ektemannen står på sin forklaring.

– Vi ser frem til å høre hvor påtalemyndigheten eventuelt mener at dette skal ha skjedd, sier han.

Fikk inngående spørsmål

Han hevder at han om kvelden 29. desember kjørte på «måfå» ned til Elverum og ned mot Kongsvinger med den lånte bilen.

– Jeg hadde ikke bestemt meg for hva jeg skulle gjøre. Det var minus 15 grader, alt var frosset. Det var vanskelig å grave ned Janne for å skjule situasjonen jeg var kommet i, forklarte han.

Han kom til slutt til Eid bru i Våler kommune, hvor han kastet henne over rekkverket med et batteri festet til kroppen.

Det var her Janne Jemtland omsider ble funnet lørdag 13. januar, dagen etter at ektemannen var pågrepet og siktet for å ha drept henne. Det var han selv som påviste stedet til politiet.

Statsadvokat Storås stilte Jemtland flere inngående spørsmål om hvorvidt han var sikker på at han faktisk oppbevarte liket av Janne i bilen over et såpass langt tidsrom under hans forklaring i retten mandag.

– Ja, jeg er sikker på det, svarte han.