NHO bekrefter lockout - stenger ute 501 sykepleiere

NHO bekrefter at de går til lockout i sykepleierstreiken. Arbeidsministeren vil ikke si om de vil stanse konflikten. Her kan du se hvilke 65 helsebedrifter rundt omkring i Norge, som rammes.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) fikk torsdag morgen bekreftet at NHO går til lockout i sykepleierstreiken. Nå bekrefter NHO det: 501 sykepleiere stenges ute fra jobben tirsdag morgen.

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå overende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidariske med de som er tatt ut i streik, en streik som har vart i nesten tre uker. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige

arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

– Sykepleierstreiken har pågått i tre uker, og flere av de syv bedriftene som er rammet av streiken risikerer å gå konkurs. Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet, sier hun.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier konflikten er alvorlig, men vil ikke si noe om lockouten vil gjøre at de stanser konflikten gjennom tvungen lønnsnemd.

NHO beveget seg raskt etter at de tirsdag varslet i VG at de vurderte å ty til lockout i sykepleierstreiken, som ble innledet 25. oktober.

NSF har tatt ut 56 av 501 sykepleiere i streik som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere som omfattes av konflikten.

Leder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By , sier de torsdag morgen har fått beskjed fra NHO.

Hauglie: Alvorlig

– Vi har fått beskjed om at de vil gjennomføre lockout og at vi vil få det formelle brevet om det mellom klokken 0800 og 1100 i dag, sier hun til VG.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er bekymret.

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier Hauglie.

Hun vil ikke si noe om en lockout umiddelbart vil utløse en tvungen lønnsnemd , hvor de bryter inn og stanser konflikten:

Hauglie understreker at det er Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.

Det er frister for varsling om plassfratredelse og lockouten blir derfor trolig først gjennomført fra tirsdag morgen: Da stenger NHO ute samtlige sykepleiere ved de private helsesentre og pasienthoteller, som omfattes av avtalen mellom NHO Service og Handel/Abelia og sykepleierforbundet.

By er sint og sier NHO ikke kan drive helsetjenester.

– I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam, gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier By.

– Totalt manglende forståelse

Hun sier lockouten som er varslet ikke tar hensyn til liv og helse.

– I motsetning til NSF sitt streikeuttak som Statens Helsetilsyn har våket over i tre uker, uten å finne et eneste tilfelle der liv og helse er satt i fare. Som sykepleiere har vi pasientenes interesse som nummer en. NHO burde vite at man ikke kan overlate pleietrengende mennesker til seg selv for å drive igjennom sitt syn på innholdet i tariffavtalen. NHOs totalt manglende forståelse av ansvaret som følger med det å yte helsehjelp, vitner om at NHO bedrifter er totalt uegnet til å ivareta ansvaret for folks liv og helse, tordner hun.

– Vi beklager

NHO sentralt ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Leder i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn sier de beklager overfor de som rammes.

– Lockout er absolutt siste utvei, og vi beklager konsekvensene dette får for de som er rammet. Vi har strukket oss langt og snudd hver stein for å finne en løsning. Dessverre opplever vi at Sykepleierforbundet ikke viser noen vilje til å finne en reell løsning på konflikten, sier Kaltenborn.

– Denne konflikten handler om vår mulighet til fortsatt å kunne forhandle våre egne tariffavtaler. Det NSF i realiteten krever er at vi må forme våre tariffavtaler etter samme lest som kommunal sektor. I tillegg er det faktisk slik at sykepleiere i våre bedrifter har en høyere gjennomsnittslønn enn sykepleiere i kommunene, sier Kaltenborn.

Hun bruker vårens lønnsoppgjør som argument.

– I vår ble vi enige om et felles lønnsoppgjør for alle bransjer. Da kan vi ikke la Sykepleierforbundet få gjennomslag for et krav om at en gruppe på 500 ansatte skal få spesialbehandling, når vi allerede har landet en løsning for en halv million andre arbeidstakere. Det vil utfordre systemet for lønnsdannelse

i Norge, som det er bred oppslutning om både blant arbeidsgiverne og arbeidstakerne, sier Kaltenborn.

I LO er de forsiktige.

– Prinsipielt mener vi at lockout er et meget drastisk virkemiddel som vi helst ser ikke blir brukt. Når det gjelder konflikten, er vi ikke part i den og kjenner ikke detaljene. Vi ønsker derfor ikke å kommentere den, sier 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.



Disse rammes

Her er bedriftene som rammes :

Alarmsentral, Aleris Omsorg AS

Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS

Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS

Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS

Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS

Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS

Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS

Respiratorteam Midt, Aleris Omsorg AS

Risenga Bo- og omsorgssenter, Aleris Omsorg AS

Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS

Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS

Maribu Sykehjem, Attendo Maribu AS

Marie Treschows Sykehjem, Attendo Maribu AS

Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS

Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS

Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS

Boganes Sykehjem, Attendo Velferd AS

Avd. Oslo, Doro Care AS

Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS

Haukeland Pasienthotell, Eurest AS

Ullevål Pasienthotell, Eurest AS

Zefyr Pasienthotell, Eurest AS

Fagertun Trygt og Trivelig AS

Avd. Behandlingstunet Fetsund, Frelsesarmeen

Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen

Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen

Avd. Hveita Dagsenter, Frelsesarmeen

Avd. Stavanger, Frelsesarmeen

Avd. Tønsberg, Frelsesarmeen

Hovedkvarter, Frelsesarmeen

Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Godthaab Helse og Rehabilitering

Grefsenhjemmet

Heimta AS

Helse & Sikkerhet SA

Avd. Bøn sykehjem, Helseforetaket lncita AS

Avd. Valstad Sykehjem, Helseforetaket lncita AS

Avd. Wenger Gård, Helseforetaket lncita AS

Hvalheim Bo og Servicesenter AS

Høyenhall Helse og Rehabilitering AS

Avd. Kirurgi Hobøl, Medi 3 Ringvoll klinikken AS

Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS

Opptreningssenteret i Finnmark AS

Nord-Norges Kurbad AS, Rehabiliteringssenteret

Ringen Rehabiliteringssenter AS

Avd. Oslo, SOS International AS

Avdeling Kongsberg, Stamina Helse AS

Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea

Amathea Agder

Amathea Buskerud

Amathea Hedmark og Oppland

Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane

Amathea Nordland

Amathea Troms og Finnmark

Amathea Trøndelag

Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø

Nordtun HelseRehab, Stiftelsen Nordtun HelseRehab

Villa Skaar Jevnaker AS

Villa Skaar Sylling AS

Villa Skaar Vestfossen AS

Vår Frue Menighets Aldersboliger

Åstveit Helsesenter AS

Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie