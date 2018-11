ENIGE: Henrik Asheim (f.v.), Kjell Ingolf Ropstad, Abid Raja og Helge André Njåstad møtte pressen etter at de hadde kommet til enighet om statsbudsjettet. Foto: Mattis Sandblad, VG

Frp-fylkesledere etter taxfree-bråket: Illojalt, arbeidsuhell, en dårlig start, utrolig tåpelig

Frp-ere over hele landet reagerer på at KrF påførte partiet et taxfree-tap mens de satt i budsjettforhandlinger med regjeringen.

KrF måtte ta standpunkt på to arenaer tirsdag. Det ene var i forhandling om statsbudsjettet for neste år, der de ble enige med Høyre, Venstre og Frp. Det andre var i Stortinget, der KrF gikk mot regjeringen i beslutningen om å reversere utvidelsen av taxfree-ordningen som ble innført i 2014.

Det har ikke falt i god jord hos Frp, som i sin tid fikk gjennomslag for dagens taxfree-ordning.

– At de forhandler med med oss samtidig som de forhandler med andre, synes jeg ikke noe om. Det blir å ri to hester samtidig, og det er ugreit, sier Frp-fylkesleder i Oslo, Tone Ims Larssen til VG.

Hun sier at hun likevel tror at Frp får mer igjen for sin politikk med KrF i regjering.

– De er et lite parti, og dørene har stått åpne for dem hele tiden, men nå krever de å være storebror i forhandlingene.

– Et arbeidsuhell

Ims Larssens holdning deles av flere av partiets fylkesledere.

– Denne øvelsen KrF gjorde før forhandlingene, er ikke måten man gir hverandre tillit eller skaper samarbeid. Man får kalle det et arbeidsuhell, sier Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal Frp.

Han understreker likevel at en enkeltsak som taxfreekvoten ikke kommer til å stikke kjepper i hulene for forhandlingene dem imellom.

– Nå skal vi ha en prosess i partiet, men det er borgerlig flertall og fire borgerlige partier i landet. Men det er klart at det blir viktig at den regjeringen gjenspeiler størrelsen på partiene og alle behandler hverandre med respekt.

– Ikke uryddig

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier at de, siden de satt og forhandlet budsdjettet for 2019, var veldig opptatt av at dette ikke var endringer som gjaldt neste år.

– Når vi fant en løsning for 2020 mente vi at det ikke var uryddig å stemme for et sånt forslag, sier han til VG.

– Forstår du at det kan oppfattes som illojalt?

– Jeg har forståelse for at det vekker reaksjoner i Fremskrittspartiet. Vi stemte mot den endringen i 2014, det var den eneste saken vi tok dissens på i budsjettforliket, og vi har stemt for å fjerne det hvert år, sier Ropstad om muligheten til å bytte tobakk mot alkohol når du handler taxfritt.

Han peker også på at det var tilfeldig at saken kom opp i Stortinget tirsdag.

- Representantforslaget om å endre dette kom i februar. Presidentskapet fastsetter datoen for når det kommer, så det var helt tilfeldig, sier Ropstad.

Fylkesleder for Frp i Trøndelag, Anita Gilde, mener KrF bør inn i regjering og at de to partiene har mange felles saker, likevel syns hun taxfree-saken påvirker forhandlingsklimaet.

– Det var en litt dårlig start, for å si det sånn, sier hun til VG.

Ber om respekt i forhandlingene

Også Johan Aas, fylkesleder i Innlandet, mener at man skal gå videre med forhandlingene, forutsatt at partene er innstilt på å gi og ta.

– Jeg syns jo det som skjedde i går var utrolig tåpelig. Når man skal forhandle, skal man vise respekt og ikke gå bak ryggen på noen, slik de gjorde i går.

– Hva syns du om at KrF fikk endret taxfreekvoten?

– Jeg har i og for seg svart på det. Jeg syns ikke noe om det, det er illojalt og gærent.

– Det er en kjernesak for oss og man må gi og ta. Men det var veldig overraskende det KrF gjorde i Stortinget i går, svarer Viken-fylkesleder Liv Gustavsen på spørsmål om hva hun syns om at KrF fikk endret taxfreekvoten.

Hun mener de som forhandler nå er nødt til å skape tillit igjen.

– Så får vi få utkast til en plattform og så vil jeg vurdere det når den ligger på bordet. Men det er bedre å ha en samarbeidsregjering med KrF enn at de står utenfor.

Tenker på grasrota

Tidligere onsdag sa Frp-profil Christian Tybring-Gjedde til TV 2 at han ikke utelukker at Frp kan trekke seg ut av regjering dersom KrF trer inn.

– Frustrasjonen og irritasjonen blant våre velgere nå er så stor, at de mener vi må gå ut av regjering, sier han til kanalen.

Flere av fylkeslederne i Frp VG har snakket med er i utgangspunktet ikke innstilt på å trekke seg, men legger vekt på at det er viktig at de får gjennomslag for sine saker.

– Alle samarbeid har en smertegrense og vår grense begynner absolutt bli nådd, men jeg ser ikke grunn til å gjøre noe før man vet resultatet, sier Jonas Aas i Innlandet.

– Vi kan ikke fjerne oss for mye fra våre prinsipper. Hvis grasrota ikke kjenner seg igjen i primærpolitikken vår, mener jeg vi bør gå ut av regjering.

– Nei, vi bør ikke ut av regjering, men det forutsetter at vi får gjennom våre hovedsaker. Hvis vi ikke får gjennom vår politikk, da er det ikke hensiktsmessig å sitte i regjering, mener Anita Gilde i Trøndelag.

VG har lyktes i å få tak i seks av Frps ni fylkesledere.