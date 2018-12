POLITIHUSET: Det var her på Follo politistasjon i Ski i Akershus at politiet fant en pakke som det torsdag ble bekreftet at inneholdt en bombe. Foto: Frode Hansen, VG

Fant håndskrift på bombe - sendt til politiet

- Vi har gjort funn, bekrefter politiet overfor Dagbladet etter at en bombe ble sendt til politihuset i Ski i Akershus torsdag.

Politiet bekreftet torsdag at det var snakk om en skarp bombe som var ment å sprenges ved åpning av pakken som inneholdt bomben. Politihuset ble evakuert, men politiets bombegruppe klarte etter hvert å uskadeliggjøre bomben.

I timene etter har politiet drevet intens etterforskning i saken. Politiet og teknikere fra Kripos har nærmest jobbet døgnet rundt med den spesielle saken.

– Det har vært gjort en stor innsats. Kripos-teknikere har jobbet døgnet rundt og taktikere har bistått. Vi har gjort flere tiltak, sier politiadvokat Jon Skarpeid i Øst politidistrikt.

Han bekrefter at politiet har gjennomført en rekke avhør.

– Mange av avhørene er gjort i et forsøk på å identifisere personer. Bakgrunnen for det er analyse av bomben. En viktig del er DNA og fingeravtrykk for å identifisere. Kripos-teknikere har jobbet med skriftanalyse til langt på natt i dag, sier Skarpeid til VG.

Bekrefter håndskrift

Han svarer overfor Dagbladet bekreftende på at det er funnet håndskrift på pakken som inneholdt bomben:

– Ja, det var det, svarer politiadvokaten.

Han bekrefter også at det er gjort andre funn.

– Det er gjort noen funn og vi fått svar på noe av det, men vi går ikke ut med hva det er, sier han til VG.

Politiet bekreftet torsdag ettermiddag at den mistenkelige pakken som gjorde at de måtte stenge deler av politihuset i Ski, faktisk var en bombe og at den kunne gjort alvorlig skade på mennesker i nærheten .

– Dette er en svært alvorlig situasjon for politiet, og ubehagelig for alle ansatte. Vi vet per i dag ikke hvem som står bak. Det er igangsatt en omfattende etterforskning i samarbeid med PST, sier fungerende politidirektør Håkon Skulestad på en pressekonferanse.

Ikke kjent med trusler

Han vil ikke kommentere om de har hevet sikkerheten ved andre politistasjoner, og sier det ikke er naturlig å kommentere hvilke tiltak som er iverksatt. På spørsmål om det er en amatør eller profesjonell som står bak, sier politiet at de ikke ønsker å kommentere dette, men at det er noe de jobber med å finne ut av.

– Har det vært noen trusler i forkant?

– Vi er ikke kjent med det.

Det var onsdag formiddag at en ansatt i postmottaket på politihuset i Ski som slo alarm om en mistenkelig pakke . Ifølge politiet var pakken adressert til politiet, og den ble levert av en sjåfør fra Posten. Politiet har tidligere vært klare på at bomben ikke var laget for å skremme, men for å drepe ansatte i politiet .