LEVDE I SKJUL: VG møtte «Lisa» da ekskjæresten var på frifot. Hun opplevde at politiet ikke tok sakens hennes på alvor mens hun levde i skjul i frykt for at han skulle oppsøke henne. Foto: Helge Mikalsen / VG

På rømmen i en måned etter å ha banket opp «Lisa» – nå er han dømt

Publisert: 12.04.18 16:18 Oppdatert: 12.04.18 16:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-12T14:18:17Z

«Lisa» sin ekskjæreste er dømt for grov vold med karakter av mishandling etter at han var på rømmen fra politiet i over 30 dager.

I fjor sommer skrev VG om mannen som hadde utsatt «Lisa» for grov vold.

Etter å ha vært på krisesenter med store skader, gikk hun i avhør hos politiet. Hun pekte ut kjæresten - en mann som også tidligere er dømt for vold.

Til tross for at Lisa sa hvor han var, ventet politiet over 30 timer med å forsøke å pågripe 33-åringen, noe «Lisa» sin daværende advokat reagerte sterkt på.

– Tok tiltalen tungt

I over en måned var han på rømmen, mens «Lisa» levde på skjult adresse. Dagen VG publiserte artikkelen om «Lisa» og hennes historie, meldte mannen seg for politiet.

– Når politiet først kom på ballen, så har de virkelig stått på, sier «Lisa» sin bistandsadvokat, Paul Joakim Sandøy, til VG.

Saken ble først etterforsket som et drapsforsøk, men påtalemyndigheten endte opp med å ta ut tiltale for grov vold.

– Min klient tok tiltalen tungt. Hun føler at hun er forsøkt drept, og retten har også lagt til grunn at hun følte dødsangst. Det er enkelt å forstå når hun har blitt holdt under vann flere ganger. Hun mente at det skulle vært tatt ut tiltale på drapsforsøk og frihetsberøvelse, sier Sandøy.

Heggen og Frøland tingrett dømte 33-åringen for vold, med karakter av mishandling samt trusler mot «Lisa». 33-åringen ble også dømt for vold mot en rekke andre personer samt seksuelt krenkende atferd mot to andre kvinner.

– Synes han fikk lav straff

Tingretten trodde på «Lisa» sin forklaring om den omfattende volden, som kunne underbygges av flere tekniske bevis.

– Jeg tenkte at tiltalen skulle bli en helt annen. Men ut fra sånn som det ble, så ble jeg trodd 100 prosent. Jeg synes han fikk en veldig lav straff. Jeg må leve med dette resten av livet, og han slipper ut om to år. Det var en tøff og lang rettssak, sier «Lisa» til VG i dag.

Nå er hun er redd for at 33-åringen kommer til å oppsøke henne etter endt soning. Hun tenker også på om hun skal bytte navn og få hemmelig adresse.

– Min klient sa i retten at han ikke hadde noen interesse av å oppsøke henne på noe tidspunkt i fremtiden. Han har bestemt seg for å ikke anke dommen, sier 33-åringens forsvarer, Knut H. Austad, til VG.

33-åringen, som levde i et samboerforhold og som var forlovet med «Lisa», erkjente at han slo «Lisa» to ganger med flat hånd og nektet for å ha fremsatt trusler. Han ble ikke trodd på dette av retten.

Ifølge «Lisa» startet volden under en båttur. 33-åringen slo henne gjentatte ganger og dyttet henne under vann mens han sa: «så du vil dø, så du vil dø» eller lignende.

Da båten ble lagt til land dro han henne «baklengs etter armene opp skråningen til stedet der bilen var parkert» ifølge dommen, før han kjørte i en rasende fart mot Oslo og rundt på Østlandet. Til slutt endte de opp i leiligheten hennes, hvor 33-åringen forandret oppførsel totalt.

Hevder hun ble voldtatt

I leiligheten stelte han henne de neste dagene og nettene, ved å vaske henne og gi henne saft med knuste smertestillende tabletter, ifølge «Lisa».

Etter ett døgn, 16. juli, fikk hun tak i mobilen sin, og sendte bilder av seg selv til to venner. På spørsmål fra dommeren om hvorfor hun ikke kontaktet politiet, svarte «Lisa» at hun var redd for at 33-åringen skulle drepe henne hvis han oppdaget at politiet kom.

17. juli kjørte hun til et apotek. «Lisa» var sikker på at 33-åringen holdt øye med henne, og at han hadde latt henne kjøre av gårde som en test.

Hun kjørte innom en venninne, og videre til krisesenteret. Etter at det ble tatt bilder av blåmerkene, insisterte «Lisa» på at hun måtte dra tilbake til 33-åringen. Hun hevder at hun denne kvelden ble voldtatt av 33-åringen, men det ble ikke tatt ut tiltale på dette punktet.

18. juli kjørte «Lisa» hjemmefra på nytt. Hun sa til 33-åringen at hun hadde et møte med advokat i Oslo, vedrørende en annen sak. Hun dro til krisesenteret på nytt, og dagen etter i avhør hos politiet.

Politiet startet etterforskning. 20. juli var de i kontakt med 33-åringen, men han ville ikke møte hos politiet. Da ble 33-åringen etterlyst. Først 23. august, over en måned etter, møtte mannen hos politiet.

Han nektet å forklare seg for politiet og satt varetektsfengslet frem til rettssaken.

Denne artikkelen handler om Krim