En million bruker allergimedisin – gjør klar for polleneksplosjon

Nesten én million nordmenn bruker allergimedisin på resept. I år gir den kalde og lange vinteren en ekstra kraftig start på pollensesongen.

Den ferske rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017» viser at salget av respirasjonsorgan-legemidler som blant annet slimhinneavsvellende nesedråper, allergimidler og legemidler mot astma og kols økte med 5,1 prosent i fjor.

En tidlig og sterk pollensesong i 2017 bidro til det økte salget, er konklusjonen i rapporten.

Årets sesong blir ikke kraftigere enn normalt, men for allergikere kan starten på pollensesongen oppleves som mer konsentrert enn tidligere år:

– I og med at årets pollensesong startet så sent vil begynnelsen bli mer komprimert enn tidligere. Det vil være en mer intens start, men sesongen for øvrig vil ikke være kraftigere enn ellers, sier seniorforsker i Norges- astma og allergiforbund Hallvard Ramfjord.

Ekstrem forskjell fra fjoråret

Ramfjord er også forsker ved institutt for biologi ved NTNU, og understreker at årets pollensesong absolutt allerede er i gang:

– Det er en veldig sen start for Østlandet, men nå er sesongen i gang. For Trøndelag er det cirka en måned senere enn det som er vanlig gjennomsnittsdato for starten på sesongen. På Vestlandet har det ikke vært den samme temperaturutviklingen, så der er det som «vanlig», sier han.

Akkurat nå er det or og hassel som det er størst spredning av.

– Forskjellen mellom i år og i fjor er ekstrem. I fjor startet sesongen i januar-februar , mens det i år starter to måneder senere, sier han.

35 prosent lavere salg forrige uke

Tall fra Apotekforeningen over salget av allergimidler hittil i år (til og med uke 14), sammenlignet med i fjor, viser også at det er stor forskjell på når sesongen startet.

Det er forrige uke, altså uke 14 som viser størst forskjell når man sammenligner 2017 og 2018, med det er 35 prosent lavere salg i år.

I en nylig rapport fra Reseptregisteret kom det frem at mer enn 900.000 nordmenn hentet ut allergimidler på resept i fjor – noe som var en økning på 50.000 fra året før.

Fakta Fakta om pollen * Er små partikler som spres med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art. * Pollen fra tresortene or, hassel bjørk og gressarter som timotei og hundegress har størst betydning ved pollenallergi. * For de fleste er pollenspredning uproblematisk, men for en allergiker vil immunforsvaret i slimhinnene aktiveres, og det oppstår en betennelsesreaksjon i nese og/eller øyne. * Generelt er det mindre pollen i kyststrøkene og på høyfjellet. * Symptomer er rennende kløe og rennende nese og øyne. Mange får redusert konsentrasjonsevne og blir trøtte. Kilde: Norges astma- og allergiforbund

Hver femte brukte allergimedisin

Tallene innebærer at nesten hver femte person i befolkningen fikk utlevert et allergimiddel på resept, noe som innebærer en økning på fem prosent fra året før.

– Bruken av allergimidler vil variere med pollensesongen, og 2017 var et år hvor mange var plaget, har seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet forklart.

Til tross for at mange nordmenn får allergimidler på resept, viser den nye rapporten også at en stor andel kjøper reseptfrie legemidler:

Hele 69 prosent av nesespray-salget er reseptfritt. 23 prosent av salget av allergitabletten Cetirizin er også reseptfritt fra dagligvare.

