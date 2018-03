FLERE SMITTET AV MAGEVIRUS: Påskeferien har blitt spolert for flere turister som har tatt turen til Hardangervidda. Det fryktes utbrudd av norovirus. Foto: Jorgen Braastad

Syv turisthytter rammet av magesjauen: – Vi tar ingen sjanser

Publisert: 26.03.18 11:28

INNENRIKS 2018-03-26T09:28:47Z

I helgen har over 30 mennesker blitt fraktet ned fra påskeferie på Hardangervidda etter magesjau. Minst to til har fått viruset i løpet av natten.

– Det er et sterkt redusert antall syke nå. Det er bare to til tre personer som blir kjørt ut i dag. Men vi har full aksjon på dette fortsatt, slik som vi hadde i går, selv om det ser ut til å gå bedringens vei, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn, til VG.

De fryktes for utbrudd av norovirus blant påsketurister da det i løpet av et døgn ble hentet ut 30 personer med oppkast og diaré fra hytter på Hardangervidda i helgen.

Totalt syv hytter i regi av Den Norske Turistforeningen er rammet: Litlos, Sandhaugen, Rauhelleren, Kalhovd, Krækkja, Mårbu og Stigstuv. I tillegg er det registrert noen tilfeller ved private hytter i området.

Fakta Norovirus: Forårsaker smittsom gastroenteritt og er årsaken til hyppige epidemier kjent tidligere som «omgangssyke». Viruset er antatt å være den vanligste årsak til ikke-bakteriell gastroenteritt i industrialiserte land.

Sykdommen opptrer vanligvis som utbrudd, ofte i omgivelser der folk er i nær kontakt med hverandre.

Inkubasjonstid er 12–48 timer.

Symptomer: Kort forløp med uvelfølelse, kvalme, brekninger, magesmerter, muskelverk, diaré og feber. Vare vanligvis i ett til to døgn.

Viktigste tiltak for å unngå å bli smittet er god håndhygiene

– De to personene som er fraktet ned fra påskefjellet på grunn av sykdom i dag har bodd på hyttene Rauhelleren og Mårbu, sier Wikborg og viser til at det ikke er flere syke registrert på de andre fem hyttene, blant annet Litlos hvor 100 personer overnattet i natt.

Han sier at det ser ut til at de har lykkes med grepene de har tatt de siste dagene.

– Vi har gjort alt vi kan får å isolere og kjøre ned de syke så viruset ikke skal spre seg videre, sier han og påpeker at det smitter først og fremst via kontakt.

Alle de syke skal nå være transportert ned fra påskefjellet. DNT følger Folhelseinstituttets råd og har vasket alle hyttene fra gulv til tak.

– Vi har gått hardt til verks med å vaske med Klorin på hyttene, og informere om at alle må være grundige med håndvasken.

Totalt sett skal det være få som er smittet. Det har vært 1100 gjester på hyttene i helgen, ifølge NTB. Men Turistforeningen påpeker at de ikke tar noen sjanser.

– Vi tar ingen sjanser sånn som det er nå. Men det er ikke sikkert alle som har blitt fraktet ned har hatt mageviruset – alle tror de har det nå hvis de ikke føler seg bra, sier Wikborg.

Kommunelegen i Eidfjord, Torbjørn Bjotveit, sa til VG søndag at det sannsynligvis er snakk om norovirus.

– Vi vet det ikke sikkert, men ut fra symptomene – det smitter lett og det er mange syke – er det sannsynlig. Norovirus veldig smittsomt.

Turistforeningen er enda klarere i dag på at det er snakk om et magevirus og at det ikke skyldes mat eller vann.

– Vi har vært i kontakt med Mattilsynet og sendt prøver av vannet og det er helt fint. Det har vært en del tilfeller av noroviruset på blant annet Østlandet de siste ukene, så det er nok det som har kommet seg opp på vidda, forklarer han.

Han forteller at de kan konstanter at antall utbrudd er på vei ned, men at de ikke gir seg. Det skal ikke være noen grunn til å avlyse turen til påskefjellet, ifølge Turistforeningen.

– Vi prøver å redde den fantastiske påsken med drømmeforhold fra og med i morgen, sier han.

