ENSOMME PÅ HVER SIN MÅTE: Marthe Sofie Berge Gullen (22) til venstre og Lisbeth Tinnesand (39) til høyre føler seg ofte ensomme.

Marthe (22) gruer seg til påske: – Kommer til å føle meg ensom

Kaja Storrøsten

Publisert: 30.03.18 19:12 Oppdatert: 30.03.18 19:43

Påsken er kan være ekstra ensom for dem som ikke har familie eller nære venner. Døgnåpent krisetelefon opplever ekstra stor pågang i disse dager.

– Jeg kommer til å være alene i påsken.

Det sier Lisbeth Tinnesand (39). Hun har kjøpt inn mat til påskeaften, men regner med at hun må spise middag alene.

– Jeg føler meg ganske ofte ensom. Jeg bor alene på en gård og har hester, hunder og katter. De trøster, men det er ikke helt det samme. Jeg kan ikke snakke med dem.

Hun flyttet til Sollefteå i Sverige fra Stavanger for ti år siden. For to år siden døde faren og moren hennes. Faren pleide å ringe hver dag. Nå er det ingen som ringer, forteller hun.

Hun synes høytidene og spesielt julen og nyttårsaften er verst.

– Da sitter jeg alene med middagen min, hundene og TV-en, sier hun som tidligere var kokk, men nå er uføretrygdet på grunn av kraftige epilepsianfall.

– Folk sier jo, gå ut og finn på ting og jeg gjør jo det, men når du kommer hjem så er du ensom. Det hjelper ikke å gå ut en time fordi du er like ensom når du kommer hjem.

Mange ensomme

Flere enn hver femte av oss føler seg ensomme.

Hele 70 000 nordmenn har ingen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de trenger noen å snakk med, ifølge Helsenorge.no.

Spesielt høytider som påske og julen kan være tøffe. Påsken har flere fridager enn julen men det er ofte mindre arrangementer man blir invitert på.

Kommunikasjonsansvarlig i Kirkens SOS, Lisbeth Meidell, sier de merker pågangen i påsken. I fjor var det så mange som ringte og skrev på første og andre påskedag at de ikke klarte å svare alle.

– I påsken i fjor tok vi imot cirka 3000 henvendelser, sier hun. Det er 500 mer enn vanlig.

– Det er tydelig at ensomhet er et problem for veldig mange av dem som ringer eller skriver til oss. Av 185 000 samtaler som vi besvarte i 2017 handlet 26 000 av de om ensomhet. Så det er et relativt stort volum.

Hun forteller også at det er spesielt viktig at de holder åpent nå da april og mai topper den nasjonale selvmordsstatistikken, på nesten samme nivå som januar.

Har ekstra folk på jobb

Også Mental Helse har ekstra folk på jobb og holder chatten åpen i helgen, for dem som trenger noen å snakke med.

– Det er mange som forteller at det er ekstra ensomt når de ser naboene får besøk i påsken. Også er tilbudene eller steder de kan være ellers stengt, så de ikke har arenaer å oppsøke, sier daglig leder av Hjelpetelefonen, Aslaug Timland Dale.

Fakta Råd til deg som er ensom Forsøk å finne ut hvorfor du er ensom, for å få større selverkjennelse.

Snakk med noen du har tiltro til. Det være seg en person du kjenner godt, eller fastlegen din.

Oppsøk psykolog dersom du trenger noen å drøfte problemene dine med.

Øv deg på å være alene, og til å trives i eget selskap.

Delta i frivillig arbeid. Ved å gjøre noe for andre, gjør du noe for deg selv.

Frivillighet Norge har nylig startet en samleside for oppdrag man kan melde seg på. Sjekk frivillig.no.

La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ. By på deg selv og bygg på de kontaktene du allerede har.

Benytt muligheten til å snakke med folk du møter på butikken, bussen eller på gaten.

Unngå flukt som misbruk av rusmidler, overdreven TV-titting eller trøstespising.

Bruk internett. Det kan være en god start for vennskap.

Etablér bånd til likesinnede ved å delta i aktiviteter du liker. Eksempler: Trening, bridge og kor.

Skaff deg et kjæledyr, som hund eller katt. Kilder: helsenorge.no, SSB, Norges Røde Kors og boken «Ensomhet og sosial isolasjon i vår tid» av Knut Halvorsen.

Ser alle andre kose seg

– Jeg ender alltid opp med å være ensom i påsken, sier Marthe Sofie Berge Gullen (22).

Hun får en dårlig følelse når hun tenker på påsken.

– Jeg ser folk drar på hyttetur og fjelltur, de går på ski og koser seg, og jeg skulle så innmari ha gjort det selv, om jeg hadde turt.

Marthe bor i Søndre Land i Oppland og jobber deltid på Lindex. Hun skriver også på bloggen sin maarthesofie . Selv om hun bor med en samboer og svigerfamilien, minner høytidene henne på hva hun ikke gjør og får til. Når hun ikke har faste rutiner og forpliktelser ender det ofte med at hun ikke kommer seg ut og isolerer seg.

– Jeg har noen venner rundt meg, men ikke mange. Jeg har ikke klart å knekke koden for hvordan man er en venn, egentlig, sier hun og fortsetter:

– Jeg ble mobbet på barneskolen og ungdomsskolen. Så jeg har bare hatt meg selv veldig lenge og kan fortsatt føle meg ensom blant mennesker.

Fakta Trenger du noen å snakke med? Mental helse har chat og hjelpetelefon åpent i påsken: 116 123 eller sidetmedord.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Ekstra sårt å stå utenfor

– Påsken er en stille tid, alt stopper opp, med stengte butikker og lite som skjer, og samtidig er det veldig mye snakk om å være sammen med familie og venner, å reise, å ha det gøy. For dem som av ulike grunner ikke har mulighet til å være med på slikt, blir det ekstra tydelig i høytidene at de er isolert og har få kontakter, forteller psykologen Peder Kjøs. Julen og sommerferien kan være lik.

– Ferie og høytider forbindes med fellesskap, og da blir det ekstra sårt å stå utenfor. For mange er det også et tema at de ikke har råd til å være med, at de mangler utstyr og ikke har noe sted å dra, sier han.

Usynlig folkehelseproblem

Tidligere har helse- og omsorgsministeren Bent Høie (H) uttalt til VG at ensomhet er Norges «usynlige» folkehelseproblem .

– Å være ensom er like helseskadelig som å røyke. Ensomhet er en viktig årsak til tapt livskvalitet og for tidlig død. Vi er nødt til å ta dette mer på alvor, sa han.

