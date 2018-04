ÅSTEDET: Den unge mannen i 20-årene ble skutt utenfor en Spar-butikk ved Dyretråkket på Holmlia i Oslo i oktober i fjor. Han er nå lam i store deler av kroppen og under opptrening. FOTO: DANIEL LAABAK

Mann skutt i hodet på Holmlia: – De hadde både vanlige håndvåpen og revolvere

Publisert: 05.04.18 09:18 Oppdatert: 05.04.18 09:56

INNENRIKS 2018-04-05T07:18:44Z

I fjor høst ble en ung mann skutt i hodet på kloss hold på Holmlia i Oslo. I politiavhør har han pekt ut minst tre gjerningspersoner med våpen – deriblant en lederskikkelse i en kriminell gjeng.

Natt til lørdag 7. oktober 2017: Politiet mener den unge mannen i 20-årene ble skutt i forbindelse med en intern konflikt i den kriminelle gjengen Young Bloods, som har sitt utspring på Holmlia i Oslo.

I politiavhør har den unge mannen forklart seg detaljert om den skjebnesvangre natten.

– Jeg husker klart og tydelig at N.N. (journ.anm. siktet mann i 20-årene) tok ladegrep på våpenet sitt i det han kom ut døra, men han var ikke den eneste som hadde våpen, har fornærmede forklart til politiet.

Gjengleder utpekt som mulig skytter

Fornærmede oppga deretter navn på to andre menn i 20-årene, som også bar våpen og som er siktet i straffesaken. En av dem er en lederskikkelse i Young Bloods, ifølge VGs opplysninger.

– Det var trolig flere som hadde våpen, men jeg kan ikke si sikkert om de andre. Jeg husker at de hadde både vanlige håndvåpen og revolvere.

Politiet fester lit til fornærmedes forklaring, hovedsakelig fordi avhøret ble gjort før han fikk innsyn i dokumentene i saken, og fordi den samsvarer med forklaringene til flere av de siktede.

– Vi vet at det er utløst flere skudd og at flere har hatt våpen. Vi mener også å ha oversikt over alle som befant seg på åstedet, sier politiadvokat Iselinn Håvarstein ved Oslo politidistrikt til VG.

Politirapport: Tre ulike våpen

I en åstedsrapport fra Kripos kommer det frem at krimteknikere fant prosjektil, tomhylse og patron fra tre ulike våpen – noe som støtter offerets forklaring om minst tre våpen. I tillegg har nabovitner forklart seg om flere skudd.

De tre utpekte mennene er alle siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk – og sitter fortsatt i varetekt.

– Vi mener at en av de tre skjøt skuddet som traff fornærmede, men vi kan ikke med sikkerhet si hvem av dem, per nå, sier politiadvokaten.

Refser politiet

Advokat Vidar Lind Iversen er forsvarer for den siktede gjenglederen. Han mener påtalemyndigheten og politiet opptrer politisk i straffesaken.

– Muligens for å vise handlekraft. Det er ikke riktig å holde de siktede fengslet på det grunnlaget man nå bruker fordi mistanken åpenbart ikke er sterk nok mot noen enkeltindivider. Man har ingen konkrete holdepunkter for medvirkning, sier Lind Iversen til VG.

Forsvareren mener etterforskningen så langt ikke er i nærheten av å legge grunnlag for en tiltale.

– Det har vært mye fokus på Holmlia den siste tiden, men min klients rettssikkerhet skal ikke gå på bekostning av politiets behov for å vise at de har kontroll. Jeg frykter at det vil skje også hos statsadvokatene, sier Lind Iversen, som også retter en pekefinger mot domstolen.

– Domstolene må være mer oppmerksomme og bruke mer tid på å sette seg inn i sakene, se selvstendig på sakene og gjøre sin jobb som den tredje statsmakt, også på fengslingsstadiet. Vi skal ikke ha det slik at flertallets trygghetsbehov går foran den enkeltes grunnleggende demokratiske rettigheter.

– Ulike forklaringer

Advokat Trygve Staff er forsvarer for en av de tre utpekte mennene. Han reagerer på anklagene mot sin klient, som nekter straffskyld.

– Fornærmede har gitt flere ulike forklaringer. Dette er en av dem, og det er den forklaringen politiet velger å gå videre med, sier Staff til VG.

– Skadet for livet

Den fornærmede mannen i 20-årene ble alvorlig skadet etter hendelsen og er foreløpig lam fra livet og ned. Han er for tiden utskrevet fra sykehuset, men går fortsatt til behandling.

– Han er skadet for livet og vil være preget resten av livet, sier bistandsadvokat, Carl Konow Rieber-Mohn, til VG.

Ifølge bistandsadvokaten er klienten underlagt flere sikkerhetstiltak.

– Han er urolig for at gjerningsmennene skal fullføre handlingen. Det er en forståelig redsel, sier Rieber-Mohn.

– Vet han hvem som skjøt skuddet som traff ham i hodet?

– Nei, men han mener at de tre mennene hadde våpen. Han er usikker på om flere hadde våpen, og han sier at han ikke vet noe om bakgrunnen for hendelsen, svarer bistandsadvokaten.

Intern lederstrid

Ifølge politiet, har den interne lederstriden i Young Bloods ført til at gjengen er delt opp i to fraksjoner.

Den fornærmede mannen tilhører en av fraksjonene, og under drapsforsøket på Holmlia i fjor høst var det personer fra begge fraksjonene til stede, ifølge VGs opplysninger.

– Politiet hevder at fornærmede er gjengkriminell og at han tilhører en gruppe som ikke er venner med min klient og hans venner. Fornærmede har avgitt forklaring over en måned etter hendelsen, og det fremstår som åpenbart at man ikke kan feste lit til forklaringen i den grad at man kan basere en tiltale på den, sier Lind Iversen, som sår tvil om fornærmedes hukommelse.

– Man vet ikke om skaden i seg selv kan ha påvirket hans hukommelse, og man både kan og må selvsagt ta høyde for at han forklare seg usant om detaljer som har betydning for de siktede.

Etterforskningen pågår fortsatt og er ventet avsluttet til sommeren.

