NYTT LOKALLAG: Trude Tevik Gulbrandsen ble lørdag valgt til leder av nye Orkland Ap, som blir et av de største lokallagene i Trøndelag.

Nytt innvandringsbråk i Ap: Vil at partiet skal droppe «streng»

Publisert: 14.02.18 06:37

GJØLME (VG) Den nye lederen for Orkland Ap mener partiets innvandringspolitiske talsmann driver mer med retorikk enn politikk – og ber ham slutte å være så bastant. Hun får støtte av flere store lokallag.

Mens Trond Giskes besøk til Orkland Ap i helgen fylte TV-skjermer og nettbrett over hele Norge , valgte lokallaget i det stille side i Aps innvandringspolitikk.

Aps migrasjonsutvalg har seks måneder på å forme partiets nye asylpolitikk – og debatten raser nå i partiet .

Lederen for Orkland Ap er klar: Hun vil ikke at partiet skal ha en «streng, rettferdig og human» asylpolitikk. Hun vil ha vekk streng.

– Jeg mener at rettferdig dekker streng syv dager i uken. Er du rettferdig i min verden, er du også streng, så jeg ser ikke at vi har bruk for streng. Human og rettferdig dekker det vi i Ap står for, sier Trude Tevik Gulbrandsen til VG.

I helgen var det også årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen, og der ble det vedtatt en resolusjon om «en human og rettferdig asylpolitikk», der ordet streng var sløyfet. Det samme gjorde partikameratene i Stavanger Arbeiderparti under sitt årsmøte. De vedtok at den nye politikken skal være «basert på raushet og humanitet, rettferdighet og solidaritet», skriver Klassekampen .

Også i AUF er det misnøye med at Ap nå legger opp til en strengere linje.

– AUF kommer ikke til å være tause i denne prosessen. Vi skal kjempe for en bedre og mer human asylpolitikk i Norge i årene som kommer, og jeg ser frem til gode og heftige debatter i utvalget, sier AUF-leder Mani Hussaini til VG.

– Det er nå vi må komme med det

Orkland Ap vedtok lørdag enstemmig at Ap bør gjeninnføre det såkalte rimelighetsvilkåret – noe som vil være en liberalisering av asylpolitikken. Ap, Sp, Høyre og Frp fjernet dette vilkåret høsten 2016 – og da økte andelen asylbarn som fikk midlertidig opphold dramatisk .

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik har i det siste gått inn for en strengere linje i asylpolitikken.

– Hva tenker du om sjansen for å vinne frem med dette synet i Ap?

– Akkurat nå er det genialt, for Ap har satt ned et migrasjonsutvalg som skal komme med en innstilling i august. Så det er nå vi må komme med det. Vi kan ikke vente til august og deretter sitte og være misfornøyd. Vi må komme med innspillene våre nå, sier Gudbrandsen til VG.

Kritiserer nye Ap-talsmann

Aps nye innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani har den siste tiden vakt oppsikt med sine utspill om en strengere politikk . Blant annet ved å be Frp garantere for at det ikke blir noe liberalisering når Venstre kommer inn i regjering.

– Jeg føler han har vært mer på retorikk enn på politikk, og det håper jeg at man går bort ifra, er beskjeden fra lederen i Orkland Ap.

– Vi kan ikke ha et utvalg som har ferdigkonkludert i februar når innstillingen skal komme i august. Jeg håper han slutter å være så bastant og begynner å tenke litt mer politikk, ikke retorikk. Vi klarer uansett ikke å konkurrere med Frp i retorikk og det er heller ikke noe mål, sier Gulbrandsen.

I det får hun støtte fra AUF-leder Mani Hussaini, som sier partiet ikke kan «konkurrere om å ha en urettferdig asylpolitikk».

– Har ikke konkludert

Gharahkhani sier han vil ha en åpen og ærlig debatt i partiet før utvalget skal levere sin konklusjon i august.

– Jeg har hørt at noen reagerer på min retorikk og jeg har respekt for det. Men det jeg også har sagt, er at jeg har vokst opp på bygda, jeg er drammenser og jeg har alltid vært en ærlig, direkte og tydelig politiker, sier Gharahkhani.

– Har migrasjonsutvalget konkludert med at Ap skal legge seg på strengere linje?

– Jeg har ikke lagt skjul på at jeg ønsker en strengere linje på enkelte områder, som familieinnvandring, men vi har ikke konkludert på noe og nå er debatten i gang i partiorganisasjonen, svarer han.