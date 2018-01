DELT: Nye Kinn kommune blir liggende delt på hver sin side av Bremanger kommune når Vågsøy og Flora kommuner slås sammen i 2020. Foto: Anders Bergan

Vågsøy vil ha omkamp om «Norges rareste kommune»

Publisert: 01.02.18 01:14

INNENRIKS 2018-02-01T00:14:03Z

Nye Kinn kommune blir liggende splittet i to deler nord og sør for Bremanger kommune etter sammenslåingen i 2020. Nå har innbyggerne i Vågsøy satt ned foten- og fått gehør hos lokalpolitikerne.

– Det her er ikke greit. Det blir Norges rareste kommune, sier Geir Ove Refvik, som bor i Måløy i Vågsøy kommune.

Om kommunesammenslåingen går etter planen, blir Vågsøy og Flora til nye Kinn kommune i 2020.

– I mine 53 år har jeg aldri brydd meg om politikk utover å stemme, men denne prosessen vekker noe i meg: Hva er det som skjer? sier Refvik, som sammenligner sammenslåingen med at Oslo skulle blitt slått sammen med Lillehammer.

Mellom Vågsøy og Floras administrasjonssentre tar det ifølge Google 2 timer og 15 minutter i bil, gjennom Bremanger kommune, som ikke skal være med på sammenslåingen.

– Det er jo ikke ideelt, men vi har tatt vårt valg om å stå alene, sier Bremanger-ordfører Audun Åge Røys (H).

Flertall for avstemning i kommunestyret

Høyres gruppeleder i kommunestyret i Vågsøy, Morten Hagen, bekrefter overfor VG at partiet er for en folkeavstemning. Dermed er det flertall i kommunestyret for en slik avstemning.

– Vi har nå bestemt i Høyre at vi må bruke noen måneder på å skaffe informasjon, deretter kan vi ha en folkeavstemning, sier Hagen.

Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad (Ap) sier at hun er overrasket over Høyres beslutning.

– Jeg er veldig overrasket over at et parti som Høyre, som jeg har sett på som ansvarlig, ikke forholder seg til vedtak som vi gjorde i april og som er vedtatt i Stortinget, sier ordføreren.

Lokalsamfunnet har mobilisert

Av kommunens rundt 6.000 innbyggere, har 1.508 personer skrevet under på at de ønsker en folkeavstemning om sammenslåingen. Særlig legges det vekt på at innbyggerne ikke har fått nok informasjon om hvordan sammenslåingen og det planlagte delte kommunestyret blir.

– Det er viktig å poengtere at Høyre har vært positive til Kinn og har tro på at det kan bli bra. Det vil utvikle kysten på en veldig god måte, sier Hagen og legger til at de tror på et positivt resultat.

Det skal være kommunestyremøte torsdag, der saken blir tema.

– Det vi legger opp til, er ikke å gjøre det så fort som mulig, men innen utgangen av juni. På den måten kan Fellesnemda legge fram den nødvendige informasjonen.

Men om det skulle komme til en folkeavstemning og resultatet skulle bli at innbyggerne i Vågsøy ikke vil slå seg sammen med Flora, er ikke lokalpolitikerne sikre på hva som kommer til å skje.

– Det er uklart om det er rom for å gjøre om på stortingsvedtaket, sier Hagen.

– Kan gi falske forhåpninger

Ordfører Maurstad har merket seg reaksjonene blant innbyggerne, men fremholder at fordelene er større enn ulempene ved en sammenslåing.

– Vi vedtok sammenslåing tross at innbyggerundersøkelsen viste at 55 prosent var imot. Det var fordi vi ikke så hvordan vi kunne drifte kommunen alene i fremtiden. Det kommer både av inntektssystemet og at vi sliter med å rekruttere til fagmiljøene, sier Maurstad.

Hun viser til en epost fra politisk rådgiver Oda Therese Gipling (Frp) i kommunal- og forvaltningskomiteen, som understreker at en folkeavstemning ikke kan reversere Stortingets vedtak.

– De frivillige sammenslåingene er også et stortingsvedtak og kan kun reverseres ved et anmodningsvedtak i Stortinget, heter det i e-posten.

– De gir falske forhåpninger med en folkeavstemning, sier Maurstad, som understreker at hun har stor tro på sammenslåingen.

Frykter spill for galleriet

– Ja, de har gått inn for folkeavstemning, men ikke for å høre på resultatet, og da er jo litt av vitsen borte, sier Fredrik Egeberg, som står bak underskriftskampanjen i kommunen.

Likevel er han glad for at politikerne har hørt på innbyggerne som har bedt om folkeavstemningen.

– Men jeg syns avstemning i juni er veldig sent. De vedtar en masse ting mens vi venter. Jeg håper ikke at dette er et spill for galleriet.

Etterlyser informasjon

Kommunen gjennomførte en innbyggerundersøkelse i mars for å få greie på om folk i Vågsøy ønsket sammenslåing med Flora. Der svarte 55 prosent at de var imot og 31 prosent at de var for sammenslåingen, skriver Fjordenes Tidende .

– I lang tid har det pågått diskusjoner, både på sosiale medier og ellers, basert på synsing og ufullstendige konklusjoner, det har spredt usikkerhet, sier Hagen.

– Alle prosesser har vært korrekte, men det er tydelig at folk ikke har fått den informasjonen de ønsker, sier gruppelederen.

Mange av innbyggerne ser det som problematisk at de to kommunene ikke grenser til hverandre, men har Bremanger mellom seg, at kommunesenteret skal være delt og at de to kommunene ikke har hatt så mye kontakt tidligere.

– Kommunen skal yte tjenester for innbyggerne, hvordan delt kommunestyre skal effektivisere, kan ikke jeg fatte, sier Vågsøy-innbyggeren Refvik.

– Det er frustrasjon, irritasjon og sinne hos folk. Det var det som førte til at jeg satt i gang dette, sier Egeberg.