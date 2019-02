KOMMUNAL JAGUAR: Svartlakkert og strøken fremstår Oslo kommunes nye tjenestebil, en elektrisk Jaguar I-Pace HSE. Til høyre: rådhusforvalter Marit Jansen. Foto: Frode Hansen, VG

El-Jaguaren på plass – koster en tredjedel av «Raymobilen»

OSLO RÅDHUS (VG) Oslo kommune slipper unna med en tredjedel av prisen for sine nye el-Jaguarer – sammenlignet med de utskiftede bensin-Audiene, også kalt Raymobilen.

Endelig er de på plass i p-garasjen under Oslo rådhus, de to nye el-Jaguarene som skal bringe byrådsleder, byråder og ordfører lydløst og utslippsfritt rundt i Europas miljøhovedstad.

Der blir de stående når de ikke er i bruk – for det meste sammen med tohjulinger – etter at kommunen har fjernet store deler av bilparkeringen til fordel for sykkelparkering.

Rådhusforvalter Marit Jansen er fornøyd med at de nye elbilene er på plass. At de to jaguarene er anskaffet til en leasingpris på 94.000 kroner pr. år for hver bil, er hun minst like fornøyd med.

RAYMOBILEN DYRERE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på vei inn i baksetet på en av de nå utskiftede Audi-ene som rullet i kommunens tjeneste. Bildet ble tatt av VGs fotograf i mars 2016 i Oslo sentrum. Foto: Terje Bringedal, VG

De to bensindrevne Audi-ene som nå er skiftet ut, kostet 284.000 kroner pr. bil i året i leasingutgifter, ifølge rådhusforvalteren.

– Det har vært et ønske fra byrådet å anskaffe nullutslippsbiler. Vi har tidligere ikke sett at det har vært biler som tilfredsstilte våre krav til nullutslipp. Nå mente vi at markedet ville respondere bedre på dette. Dermed inviterte vi leverandører til en konkurranse om å levere inn tilbud. Fem leverandører meldte seg. Da var det Jaguaren som tilfredsstilte våre krav til sikkerhet, og som hadde den beste prisen.

BAKSETET: Raymond Johansen og andre i det politiske førersetet i hovedstaden, får god benplass i skinnsetet bakerst i e-Jaguaren. Foto: Frode Hansen, VG

– Noen spør seg sikkert om kommunens ledere trenger en Jaguar å la seg kjøre rundt i?

– Leasingprisen for disse bilene er veldig mye rimeligere enn for de tidligere bilene. For de vi leverte inn, betalte vi 284.000 kroner i året pr. bil. Jaguar-merket kan ha et slags luksuspreg over seg for noen, men jeg vil si at disse bilene i seg selv er ganske ordinære biler, svarer Jansen.

De aller første bilene som Oslo kommune tok i bruk som transportører av ordfører, byrådsleder og byråder, var av typen Lexus i 2012. Deretter ble de mer berømte bensin-Audiene tatt i bruk, hvoretter el-Jaguarene rulles ut som den nye bilgenerasjonen i februar 2019.

FØRERSETET: Svart og lys beige farge preger førermiljøet i Oslo kommunes nye el-Jaguar – som har 400 hestekrefter i elmotoren og en akselerasjon fra null til hundre km/t på under fem sekunder. Foto: Frode Hansen, VG

– Hvorfor valgte dere elbil nå?

– Det er i tråd med byrådets satsing å kjøpe nullutslippsbiler. For fire år siden var det ikke tilfredsstillende biler når det gjelder nullutslipp som dekket vårt behov – også i forhold til sikkerhet. Sikkerheten er det viktigste for oss. Disse Jaguar-bilene tilfredsstilt våre krav best, svarer Jansen. Hun understreker at det er rådhusforvalteren og hennes avdeling som har tatt beslutningen om bilvalg – helt uten føringer fra politisk ledelse.

– Oslo er en av svært få byer som holder seg med biltjeneste og privatsjåfører for politisk ledelse. Det har ikke vært noen tvil om behovet?

– Oslo er i en særstilling, og er best å sammenligne med f.eks. København. Jeg synes biltjenesten fungerer bra. Og ut fra råd vi får om sikkerhet, er det ingenting som tilsier at behovet er mindre i Oslo i dag enn tidligere.

Mangeårig bilreporter i VG, Hanne Hattrem, har testet biltypen som Oslo kommune har anskaffet.

Hun er imponert over Jaguars første elbil, som oppnådde terningkast 5 i VGs test.

– Jaguars første elbil er storslått, med en fremtidsrettet og fremragende design. Dørhåndtakene glir sakte ut, og det er et greit innsteg litt opp inn i det futuristiske førermiljøet. Bak er det god plass, også i bagasjerommet. I våre tester imponerte bilen, sier Hattrem.

UTENFOR RÅDHUSET: Oslo kommunes nye el-Jaguar – parkert utenfor p-garasjen i bakgrunnen som fører ned under rådhuset. Foto: Frode Hansen, VG

Det drar litt ned at bakruten er blant markedets minste, noe som gir dramatisk dårlig ryggesikt.

– Bilen burde hatt et bedre ryggekamera og rengjøring av linsen til dette, som sitter over skiltet bak. I-Pace har plenty av krefter, 400 hk og en svimlende akselerasjon fra 0–100 km/t på 4,8 sekunder, opplyser Hattrem.

Batteriet er stort og tar tid lade, men gir også relativt lang rekkevidde, 47 mil, realistisk sett.

– I sommertemperatur fikk vi 43 mil rekkevidde i vår test, vintermåling har vi ikke gjennomført ennå, legger hun til.

Sikkerhetskjøring for politisk ledelse i hovedstaden ble innført i 2012 – av det forrige byrådet etter bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet og Utøya-massakren i 2011.

– Vi fikk en sikkerhetsgjennomgang av Sweco 2016. Der var det en klar anbefaling å videreføre biltjenesten som et sikkerhetstiltak, sier Marit Jansen.

– Byrådslederen og andre av våre politikere har tett program. Men hovedårsaken til at biltjenesten er opprettet, er sikkerhet. Politikerne våre er rådet til å variere bevegelsesmønsteret sitt. De tre sjåførene som er ansatt i biltjenesten, er også sikkerhetsbetjenter, understreker rådhusforvalteren til slutt.