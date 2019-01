ALERISSJEF: Erik Sandøy sier han sa opp kontraktene med konsulentene av hensyn til de fast ansatte. Foto: Helge Mikalsen

Aleris-sjefen om oppsigelser: – Lov å gjøre feil

INNENRIKS 2019-01-25T16:46:57Z

Aleris-sjef Erik Sandøy innrømmer at han tok noen forhastede valg da det ble klart at konsulenter saksøkte helseforetaket.

Publisert: 25.01.19 17:46

– Vi sto i en rettsprosess. Belastningen for de involverte var stor. I en sak som dette med en slik temperatur, kan man trå feil, sier Sandøy i sin vitneforklaring.

24 konsulenter har gått til sak for å bli omklassifisert fra oppdragstagere til fast ansatte av det private helseforetaket Aleris i Oslo tingrett . Får de medhold, kan helsegiganten måtte ut med opp til 35 millioner kroner for manglende overtidsbetaling, feriepenger og pensjon.

– Er lov å gjøre en feil beslutting

Aleris mener derimot at konsulentene selv valgte å jobbe som selvstendig næringsdrivende. De mener også at konsulenthonoraret dekker lønnen og alle tillegg for en fast ansatt i foretaket. Blant annet frykter de at det skapes en ny lønnsadel dersom saksøkerne vinner rettssaken.

I august 2018 skrev Sandøy i en e-post til Klassekampen :

«Vi hverken kan eller vil risikere at vårt gode arbeidsmiljø nå forstyrres ytterligere av få personer vi er i rettslig uenighet med. Av den årsak avslutter vi nå kontraktene med dem som saksøker oss. Det har vi også anledning til etter oppdragsavtalen som har en gjensidig oppsigelsesmulighet»

Saksøkernes advokat Kjetil Edvardsen lurer på hva Sandøy tenker om dette nå.

– Vil du si du tråkket feil her?

– Ja, men det er lov å gjøre en feil beslutting, var svaret fra Alerissjefen.

Dette er saken * 24 omsorgsarbeidere har saksøkt Aleris Ungplan og Boi, som er et selskap i Aleris Omsorg Norge. * De 24 har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstagere. *De har jobbet eller jobber med omsorg for rusmisbrukere, psykiatriske pasienter eller pasienter med nedsatt funksjonsevne. * De krever dom på at de hele tiden har vært arbeidstagere og krever etterbetalt overtidstillegg, tarifftillegg, etterinnmelding i tjenestepensjonsordning og andre ytelser for årene de har jobbet for selskapet. *I snitt krever hver av de 24 saksøkerne etterbetalt 1, 3 millioner kroner. * Rettssaken startet i Oslo tingrett 14. januar og skal pågå fram til 5. april. Kilde: NTB

Sandøy har tidligere sagt at de har gjort et omfattende arbeid med å minske konsulentbruken. Han har ment at Aleris Ungplan & BOI har vært ledende på å endre bransjen fra utstrakt konsulentbruk til faste ansettelser.

Han mener også det var vondt at helseforetaket ble hengt ut i mediene.

– Det å våkne opp totalt uforberedt en morgen utsatt for beskyldninger du ikke kunne skape i din egen fantasi. Man kan ikke beskrive hvordan det er. Dette er sjelen vår, barnet vårt. Det var en beleiring i seks til åtte uker.

Sa opp kontrakter

Alerissjefen mener saksøkernes oppførsel i mediene ikke bare har gått utover foretakets omdømme, men også arbeidsmiljøet.

– Jeg mottok varsler fra ansatte av karakter som «Jeg orker ikke gå på jobb», «Jeg føler meg utrygg» og «Arbeidsmiljøet er ikke som det var». Vi kan ikke ha det slik.

Sandøy forteller også om varsler om brukere som ble urolige. Samtidig skal pårørende ha tatt saken tungt da den var på sitt verste. Derfor så han seg nødt ti lå ta grep.

– På bakgrunn av dette avsluttet jeg kontrakter, forklarer han.

De har ifølge Sandøy aldri brukt konsulenter fremfor fast ansatte for å spare penger. Han mener heller ikke det er noen grunn til at de skulle reagere på det høye antallet konsulenter.

– Bransjen var etablert. Aleris kjøpte BOI-delen i 2007, og juridiske rådgivere hadde ingen betenkeligheter med konsulentbruken.

Saksøkernes advokat Kjetil Edvardsen trakk frem et sitat fra Dagbladet fra Sandøy. Der sa han at bruken av konsulenter var noe de tjente på økonomisk, hvis de lå på rundt 20 til 25 prosent. Dette sto den administrerende direktøren fortsatt på.

– Hvis du bare skal ha fast ansatte vil det være vanskelig å starte opp tiltak raskt når det er akutt. Hvis du ikke har mulighet til å bruke konsulenter vil kostnadene øke.

– Hadde ikke fått noen signaler

Også direktør for omsorg i Aleris, Ingvild Kristiansen, forklarte seg fredag. Hun liker heller ikke hvordan dekningen har vært.

– Det har vært tøft med fremstillingen av oss i mediene. Vi føler vi har hatt fornøyde konsulenter, sa hun fra vitneboksen.

At de ble saksøkt kom som «lyn fra klar himmel» for direktøren.

– Vi hadde ikke fått noen signaler på noe før denne saken slo ned i mediene i august.

Hun mener de har gitt konsulentene gode muligheter til å melde ifra om problemer.

– Vi har mange varslingssystemer for konsulenter og ansatte. Blant annet en «whistleblower», som er en anonym varslingsmetode.

Kristiansen mener de har hatt slike systemer i mange år, selv før denne saken kom opp.

I tillegg forklarer hun at Aleris har fått gode tilbakemeldinger fra oppdragsgivere. I undersøkelser skal dem ifølge henne ha fått gode tall.

– Vi er pålagt en rekke oppdragsgivertjenester der 90 prosent sier de er godt fornøyde.