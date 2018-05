HABIL? Marianne Telle i Helse Nord har bedt om en ny habilitetsvurdering fordi en nær venninne jobber for Babcock. Foto: Ronald Johansen/iTromsø

Forsvarsministeren inhabil i luftambulanse-saken

Publisert: 09.05.18 14:49 Oppdatert: 09.05.18 15:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-09T12:49:42Z

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) erklærer seg inhabil i alle saker om luftambulanse-krisen. Hans ektefelle Hilde Sjurelv er ansatt hos den nye luftambulanse-aktøren Babcock.

Nå ber også Marianne Telle, styreleder i Helse Nord og Sjurelvs nære venninne, om en egen habilitetsvurdering knyttet til dette vennskapet.

Telle var forlover for Hilde Sjurelv da hun giftet seg med den nåværende forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen i 2015.

Siden 1.mai har Sjurelv vært ansatt på heltid som prosjektleder for nettopp Babcock.

– Helseminister Bent Høye orienterte om situasjonen på regjeringskonferansen på fredag. Da erklærte jeg meg inhabil i den grad saken berører Forsvarsdepartementet, sier Bakke-Jensen til VG.

Onsdag morgen varslet Marianne Telle at hennes selskap Bedriftskompetanse avbryter oppdraget for Babcock om å rekruttere nytt personell til selskapet, før de etter avtalen overtar luftambulansene fra sommeren 2019.

Kom til enighet

– Vi kom sammen til enighet om at det var fornuftig, gitt søkelyset på min habilitet, sier Telle til VG.

Nå mener hun selv at hennes habilitetsproblem i forhold til luftambulanse-krisen er løst:

– Jeg håper selvsagt at spørsmålet om habilitet er ryddet av veien nå. Men jeg har likevel bedt foretaksadvokaten i Helse Nord om en habilitetsvurdering av det vennskapsforholdet, sier Telle til VG onsdag formiddag.

Venninner i 30 år

– Det har aldri vært noen hemmelighet at Hilde og jeg har kjent hverandre i 30 år. Og at vi har et veldig nært forhold. Men samtidig har vi alltid klart å skille det profesjonelle fra det vennskapelige, legger hun til.

– Men er ikke den forbindelsen så nær at du selv burde erklære deg fortsatt inhabil i forhold til Babcock?

– Det skal foretaksadvokaten i Helse Nord nå vurdere. Men Norge er et lite land. Det er mange relasjoner på kryss og tvers i Nord-Norge,. Og jeg tror ikke at Hilde Sjurelv og min relasjon er mer utfordrende enn mange andre relasjoner. Vi har begge jobbet så lenge i næringslivet at vi er veldig bevisst på dette, sier Marianne Telle.

Anser seg habil

– Hvis hun sitter og tar beslutninger på selskapets vegne, så er vel det nok til at du selv burde trukket deg fra disse sakene?

– Jeg vet ikke engang hva slags arbeidsoppgaver hun har ut over navn og tittel.

– Ser du at forholdet kan svekke tilliten til at at du kan behandle disse sakene uten å skjele til vennskapet?

– Det skal foretaksadvokaten vurdere nå. Inntil det gjøres andre vurderinger, anser jeg meg for habil, sier Marianne Telle.

– Har du diskutert din habilitet med din oppdragsgiver, helseminister Bent Høie?

– Jeg har vært i dialog med ham, sier Telle, men vil ikke utdype det.

VG har ikke lyktes å få noen kommentar fra Hilde Sjurelv. Hun har henvist til ledelsen i Babcock, som ikke har besvart VGs henvendelse.

Ap: Svært uheldig

– Det er svært uheldig at det hefter usikkerhet ved styreleders habilitet i en stor sak om en kritisk del av helsetjenesten, sier Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson.

Hun sier at det må være opp til Bent Høie å avklare om Marianne Telle kan fortsette som styreleder:

– Det er Høie som har gitt Marianne Telle tillit som styreleder. Det er ikke Arbeiderpartiet som har gitt henne tillit. Derfor må han vurdere det, sier Kjerkol.