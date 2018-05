FUNNET HER: Dagen etter at politiet pågrep Janne Jemtlands ektemann og siktet ham for drap, rykket politiet ut til Glomma ved Eid bro i Våler kommune. Der fant dykkere Janne Jemtland på bunnen av elven. Foto: Jørgen Braastad / VG

Politiets foreløpige undersøkelser: Janne Jemtland døde av drukning

Publisert: 20.05.18 04:45

Den drapssiktede ektemannen skjøt Janne Jemtland (36) utenfor hjemmet i Brumunddal. Politiets foreløpige undersøkelser viser imidlertid at dødsårsaken var drukning.

Det får VG opplyst.

29. desember i fjor forsvant Janne Jemtland etter en fest. 12. januar ble hennes ektemann pågrepet, siktet for drap. Dagen etter fant politiet henne på bunnen av Glomma i Våler kommune i Hedmark.

VG har fått opplyst sentrale elementer fra politiets etterforskning, som nå går mot en avslutning.

Har opplysninger om våpen

Politiet mener at ektemannen skjøt Janne Jemtland med en ni millimeter pistol utenfor deres hjem i Brennliroa i Veldre i Brumunddal .

Dette våpenet har ikke politiet funnet, men ektemannen har i avhør uttalt at våpenet strammer fra hans tid i Fremmedlegionen , noe politiet ikke tror på, ifølge VGs opplysninger.

Janne Jemtlands bror om rettssak: – Blir rart og slitsomt

– Jeg ønsker ikke kommentere disse opplysningene. Det jeg kan si er at vi har andre spor og andre opplysninger som har gitt oss tilstrekkelig grad av kontroll på hva slags våpen det skal dreie seg om. Det er fortsatt aktuelt å forsøke å finne våpenet, men det er ikke avgjørende for oss. Hva siktede har forklart, kommer jeg ikke til å gå i detalj på, sier politiadvokat André van der Eynden til VG.

– Et uhell

Den drapssiktede ektemannen, som nekter straffskyld, har i politiavhør knyttet seg til situasjonen som førte til Janne Jemtlands død og innrømmet en krangel dem imellom natt til 29. desember.

Krangelen skal ha vært foranledningen til at skuddet - som skal ha truffet Jemtland i hodet - ble avfyrt. Politiet ønsker ikke å kommentere denne opplysningen.

Ektemannen har samtidig forklart politiet at skuddet gikk av ved et uhell, opplyser politiadvokat van der Eynden.

Flere av Janne Jemtlands venner, som VG har snakket med, forteller at kvinnen hadde ytret ønske om å gå fra ektemannen.

Ifølge VGs opplysninger har politiets etterforskning vist at ekteparet var i ferd med å gå fra hverandre. Politiadvokat van der Eynden ønsker ikke å kommentere opplysningene.

Skal ha vært i live

På en pressekonferanse 2. februar uttalte politiadvokat van der Eynden at politiet «har grunn til å si at Janne Jemtland ble skutt » og at «hun ble påført dødelige skuddskader 29. desember» og at «hun døde denne dagen».

Venninne om ektemannen: – En enormt god skuespiller

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser derimot at Janne Jemtland døde av drukning, får VG opplyst. Skuddskadene hjemme på eiendommen var dødelige, men hun skal fortsatt ha vært i live da ektemannen kastet henne i Glomma.

– Vi har kun fått en foreløpig obduksjonsrapport. Inntil vi får den endelige, kommer vi ikke til å kommentere dødsårsaken noe nærmere enn at hun ble påført dødelige skuddskader, sier van der Eynden.

Avslutter snart etterforskningen

9. april ble ektemannen varetektsfengslet i 12 uker. Han ønsket løslatelse, men retten mente at det forelå meget sterk mistanke for at han hadde drept kona og at det ville støte allmennhetens rettsfølelse om han ble løslatt fra varetekt.

Jannes bror om ukene med drapssiktet : Det var mye følelser i spill

Inger Johanne Reiestad Hansen, som er bistandsadvokat for ekteparets to barn, forteller at barna forsøker å normalisere hverdagen sin så godt de kan.

– Det er en spesiell situasjon at både mor og far er borte. De blir godt ivaretatt av barnevernstjenestene og av familien de bor hos. De får jevnlig informasjon om det som er nødvendig å få informasjon om, sier bistandsadvokaten.

Politiadvokat van der Eynden opplyser at politiet vil komme til å avslutte etterforskningen i midten av juni, og deretter sende saken videre til statsadvokaten.

– Avhørene av den siktede er således avsluttet per nå. Jeg opplever hans forklaring som lik under de forskjellige avhørene, sier politiadvokaten.

– Når tiltalen foreligger, er vi kommet til et stadium hvor vi vil kunne kommentere nærmere detaljer, legger han til.

Nekter straffskyld

Ektemannens forsvarer, Ida Andenæs, opplyser til VG at ektemannen fremdeles nekter straffskyld etter siktelsen på forsettlig drap. Hun ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger, eller å gå nærmere inn på hva hennes klient har forklart i avhør.

Rettssaken mot ektemannen er forhåndsberammet 12. november i år. Det er satt av tre uker til saken.