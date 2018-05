BADEMULIGHETER: Henriette Kværneng Johansen og Markus Mellembakken tok seg et bad i sjøen allerede påskeaften fra badstuen som ligger ved Langkaia i Oslo. Denne uken blir det nok enda flere som kaster seg i sjøen med temperaturer helt opp mot – eller over – 30-tallet. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Meteorologene snur: Bunadsvær på nasjonaldagen

Magnus Newth

NTB

Publisert: 14.05.18 12:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-14T10:41:20Z

Mandag og tirsdag kan det bli 30 grader enkelte steder i Sør-Norge. I tillegg gir meteorologene nytt håp for finvær på torsdag – selveste nasjonaldagen.

Til tross for rekord-muligheter mandag og tirsdag så det lenge stygt ut for 17. mai. Onsdag skulle det komme et værskifte som ville gi mer ustabilt og vått vær på nasjonaldagen. Vestlendingene ble utropt til vinnere, med relativt stakkarslige 14 grader og opphold på 17. mai.

Nå gir foreløpig siste varsel nytt håp om godvær på nasjonaldagen, skriver Yr.no .

– Det blir veldig mye bra vær, om enn litt kaldt. Det blir kun det sentrale østlandsområdet og Øst-Finnmark som får regn. I resten av landet ser det ut til å bli flott bunadsvær, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga for Vestlandet til nettsiden.

Kan bli tropevarmerekord

– Fint og varmt vær mange steder, men i sør blir det lokal tåke først på dagen og utrygt for ettermiddagsbyger. Dagens spørsmål blir uansett: Får vi 30 grader noen steder? Vi følger nøye med på temperaturmålingene, tvitrer Meteorologene.

Tidligste dato for tropevarme hittil var ifølge Yr 14. mai 2000 på Kongsberg.

Et nytt værkart ble publisert mandag formiddag med varsel om 25–30 grader i Oslo mandag og tirsdag. Langs hele kysten rundt Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag meldes det 27–28 grader.

Tropevarme – temperaturer over 30 grader – er også varslet mange andre steder i Skandinavia og i Baltikum.

Global oppvarming

Som følge av den globale oppvarmingen settes det varmerekorder langt oftere enn før mange steder i verden. I Norge har gjennomsnittstemperaturen steget med en halv grad de siste 15 årene, ifølge Meteorologisk institutt.

Denne artikkelen handler om Vær

17. mai