Sandra Borch raser mot ministerens ulvevideo: Disneyfisering av rovdyr

Publisert: 07.06.18 21:20

INNENRIKS 2018-06-07T19:20:30Z

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som holder en ulveunge i en Facebook-video ble for sterk kost for Senterpartiets Sandra Borch.

– Statsråden holder frem en ulvevalp som han har gitt navnet Balder, som et argument for at man trenger ulv i norsk natur. Denne formen for innlegg i en vanskelig og konfliktfylt politisk debatt er ikke en statsråd verdig, tordner Senterpartiets Sandra Borch på sin egen Facebook-side.

Det er spesielt det at Elvestuen kaller ulveungen for Balder som Borch reagerer på. Hun mener Venstres Ola Elvestuen driver «disneyfisering av rovdyr» og at dette er «fullstendig useriøst» av en miljøminister.

Denne saken ble først publisert i Nationen

Bakgrunnen for Borchs kraftige reaksjon er at Elvestuen i en video holder en ulvunge som han har kalt Balder mens han forteller om opplevelsen og viktigheten av å ha en ulvebestand.

– Hvis noen trenger et bedre bevis på at vi skal ha ulv i Norge og at vi trenger en levedyktig bestand, så er han her et veldig godt eksempel på hva ulv også innebærer. Dette er helt fantastisk, sier Elvestuen mens han viser frem ulvungen i videoen.

– Unik mulighet

– Hva var anledningen for videoen?

– Jeg var med Statens Naturoppsyn som skulle registrere et nytt ungekull i Letjenna revir i Åmot i Hedmark. Det var en stor naturopplevelse å få være med, søke opp og finne dette ulvehiet. Det inneholdt syv valper som ble veid og registrert, sier Elvestuen til VG.

Elvestuen forstår ikke helt Sandra Borchs reaksjon om at han skal ha «disneyfisert» ulvene ved å vise frem en ulveunge.

– For meg var dette en helt unik mulighet til å være med å registrere ulvevalper. Jeg tror alle skjønner hvor unikt dette er. Ungene fikk navn under registreringen og jeg syntes det er bedre med Balder enn «ulv nr. 4» som er det offisielt registrerte navnet på denne ungen, sier han.

– Tap av sau har gått ned 42 prosent

Ministeren presiserer at ulven er en del av norsk natur og at den skal være en del av norsk natur.

– Denne ulvungen vil jo vokse opp til å bli en sauejeger. Forstår du bøndenes bekymring for dette?

– Den blir vel først og fremst en elgjeger. Men denne registreringen er det vel ingen grunn til å være bekymret for. Dette er jo en del av kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å få til en god forvaltning av ulvebestanden. Og det virker, for tap av sau på grunn av rovdyr har gått ned med 42 prosent siden 2013, sier han.

– Hvorfor er det viktig å ha en ulvebestand i Norge?

– Ulven er en kritisk truet art i Norge og den er naturlig del av norsk natur. Vi har dessuten en internasjonal forpliktelse til å ivareta vår del av den sørskandinaviske ulvebestanden. Og vi skal gjøre det med så lite konflikt som mulig og med så lite tap av beitedyr som mulig, sier klima- og miljøministeren.

– Ikke konfliktdempende

Borch sier til VG at hun reagerer så sterkt på videoen fordi dette er en konfliktfylt debatt.

– Det brukes millioner av kroner på konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen og det er jo det motsatte han gjør her. Han gjør rovdyrpolitikken til en Disney-verden hvor ulven fremstilles som en kosebamse, sier hun.

– Som minister var han jo ute på oppdrag for Statens Naturoppsyn og formålet var jo å registrere dette kullet. Det er vel OK?

– Det er OK. Men å legge ut video og bilder av valpekullet i fanget er provoserende fordi rovdyrdebatten er konfliktfylt nå. Dette er den tiden på året da sauebønder er i ferd med å sende dyrene ut på beite, sier stortingsrepresentanten fra Troms til VG.