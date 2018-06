SUKKERSØT GLEDE: KrFs finanspolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, gleder seg over at spådommene om at sukkeravgiften vil bidra til kraftig økning i grensehandelen, ikke har slått til. Foto: Frode Hansen

KrF feirer sukkeravgiftssjokket

Publisert: 08.06.18 10:23 Oppdatert: 08.06.18 10:57

Mot alle odds så har grensehandelen gått ned siden sukkeravgiften ble innført ved nyttår.

KrF og Venstre har sammen med regjeringspartiene blitt hånet etter at de samlet seg om en kraftig økning av sukkeravgiften fra nyttår.

Da SSB offentliggjorde grensehandelstallene i dag, viste tallene at grensehandelen det siste året har gått opp , med 1,259 milliarder kroner, til 15,1 milliarder.

Fall

Men i det første kvartalet i år har grensehandelen gått ned:

Det ble handlet for 3,30 milliarder kroner i årets første kvartal, mot 3,33 milliarder kroner i samme periode i fjor.

– Foreløpig kan det tolkes som en seier for sukkeravgiften: Selv om mange har skreket opp om at det vil gi en kraftig økning i grensehandelen, så viser altså tallene at grensehandelen har gått ned siden sukkeravgiften ble øket fra nyttår, sier en fornøyd finanspolitisk talsmann i KrF, Kjell Ingolf Ropstad .

Han sier han ikke er overrasket.

– Jeg skjønner frustrasjonen til Cola og Ringnes, men det er først og fremst kjøtt og alkoholholdige drikker som er driverne i grensehandelen. Godteri er ikke det i samme grad. Brus har alltid vært lokkeprisvare i Sverige. Vi kan i dag fastslå at sukkeravgiften i hvert fall ikke bidratt til at grensehandelen har eksplodert, som mange har spådd, sier Ropstad og konkluderer:

– Da blir det i hvert fall ikke endringer i sukkeravgiften i revidert budsjett. Da ligger det an til at våre justeringer av avgiften får flertall, sammen med vårt forslag om å utrede 350 kroners grensen for netthandel, sier han og legger til:

– Hvis nå sukkerforbruket har gått ned og grensehandelen ikke opp, går det an å si at vi faktisk har lyktes, sier han.

Netthandel er ikke med i grensehandelstallene fra SSB.

Sukkerforbruket ned

Det er ennå ikke tall klare for utviklingen i sukkerforbruket i 1. kvartal.

Ifølge tall fra Helsedirektoratets rapport «Utviklingen i norsk kosthold 2017» , så har det totale sukkerforbruket hos nordmenn gått ned:

Siden 2000 har tallene pekt nedover og på de 16 siste årene har nordmenns forbruk gått ned fra 43 kilo per person til 27.

Bak disse tallene skjuler det seg en kraftig reduksjon i spesielt i brus med tilsatt sukker fra 90 liter per år (2000) til 54 liter. Likevel er den marginal økning på sjokoladeprodukter fra 8,10 kg per person i året til 9,3 kg.

Det er anslått at 12 prosent av energien vi nordmenn får i seg i løpet av en dag kommer fra tilsatt sukker; en nedgang fra 17 prosent, men fortsatt høyere enn anbefalt.