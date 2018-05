Her er det kritiske punktet på E6 – fartsgrense senket

FÅVANG/OSLO (VG) Ved E6 på Fåvang er elven Tromsa nær ved å renne over. Veien kan bli stengt om vannet stiger mer.

– Vi står her og rensker opp elveløpet. Vi passer på at kvist og treverk ikke slår i stykker brua, og vi vil ha oppe E6en så lenge som mulig, sier Hans Jørgen Steen, som arbeidet på området, til VG i 14-tiden fredag.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende. Tromsa er stor, og Gudbrandsdalslågen er stor – og den ser ut til å vokse. Det er ingen umiddelbar fare, men hvis vannet renner over hele brua blir vi nødt til å stenge E6, sier Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen til GD.

På videoklippet publisert på GD.no er det tydelig å se at vannet, som kommer i en strøm med høy hastighet, nærmer seg veien på Fåvang.

I 15-draget fredag har fartsgrensen nå blitt senket til 50 km/t. Situasjonen er fortsatt kritisk, og Stensrud sier at de rigger oss til en eventuell stenging.

Litt før klokken 12 på fredag var Stensrud og kollega Hans Skartlien ved E6-broen over Tromsa, der den flomstore elva renner ut i Lågen ved Fåvang.

Frykten nå er at Lågen skal bli større, og at Tromsa skal ta med seg kvist og tømmer som skal tette løpet under brua. Derfor er mannskap fra Ringebu anleggsdrift på plass med gravemaskin.

Norges vassdrags- og energidirektorat har fredag formiddag oppgradert farevarslet for flom til det mest alvorlige nivået for flere vassdrag på Østlandet.

Det gjelder småelvene og bekkene som bidrar ved Glomma, Trysilelva og øvre del av Drammenvassdraget, samt øvre del av vassdragene i Hallingdal og Valdres.

