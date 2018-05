GRUER SEG: Morten Andersen (50) her sammen med sønnene tv; Sondre Ilebekk Andersen (23) og t.h. Simen Ilebekk Andersen (19) i Oslo søndag. De gruer seg til at Høyesterett nå skal ta stilling til om 16-åringen - som drepte kona hans Tone Ilebekk og moren til guttene skal slippe å betale erstatning. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Dobbeltdrapet i Kristiansand til Høyesterett: – Drapsmannen fortjener ikke å bli ferdig med saken, sier enkemannen til drepte Tone (48)

Publisert: 13.05.18 22:33

Det er snart 1,5 år siden Morten Andersen og sønnene Sondre (23) og Simen (19) mistet den viktigste personen i livene deres. Tone Ilebekk (48) ble drept da hun som tilfeldig forbipasserende forsøkte å hjelpe 14 år gamle Jacob. Drapsmannen ble funnet skyldig, men har anket erstatningsdelen av saken.

Mandag skal Høyesterett avgjøre om det er riktig at en 16-åring dømt for to drap må betale erstatning til de etterlatte.

Det var den 5. desember 2016 at den da 15 år gamle gutten på brutalt vis drepte 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ved Wilds minne skole i Kristiansand.

Den nå 16 år gamle gutten ble i Kristiansand tingrett dømt til forvaring for de brutale drapene, men straffen ble senere omgjort i lagmannsretten til 11 års fengsel – uten forvaring.

Den drapsdømte gutten soner i dag dommen i Bjørgvin ungdomsfengsel.

16-åringen ble i tillegg dømt til å betale 1,4 millioner i oppreisning til de etterlatte, og det er dette Høyesterett nå skal behandle.

Enkemannen til avdøde Tone Ilebekk, Morten Andersen (50), har tidligere vært åpen om hvor tungt han og ekteparets to sønner, Simen (19) og Sondre (23), har hatt det i etterkant av drapshandlingene, og hvor vanskelig det har vært for familien å gå gjennom saken i to rettsrunder.

Bærer på sinne

– Vi skulle helst ha sluppet dette. Nå vet vi at brutaliteten i drapene igjen skal frem, og at det vil bli fokusert på grusomheten og grovheten i handlingene. Det trekker oss ned i en myr igjen, og både jeg og guttene tar det tungt, sier Andersen til VG.

Sondre (23) sier han i etterkant av de to foregående rettssakene har hatt mye sinne:

– Jeg opplever hele rettssystemet som en vits. Det han har gjort er så brutalt, og han har bare blitt dømt til 11 år i fengsel. Det eneste jeg opplever at har gått vår vei, skal nå til Høyesterett. Jeg håper dommen fra lagmannsretten blir stående, sier han.

Da saken ble behandlet i Agder lagmannsrett i september i fjor sa 16-åringen i retten at han opplevde det som urettferdig å måtte betale erstatning, fordi dette ville gjøre at han aldri ville bli ferdig med saken. Det tenker både Morten og sønnene mye på:

–Han har sagt at han aldri kommer til å bli ferdig med saken om han må betale. Men han fortjener ikke å bli ferdig med saken. Vi kommer aldri til å bli ferdig med dette. Det kommer til å følge oss for resten av livet, sier Andersen

– Det virker som om han er mer opptatt av å ikke betale, enn å sone straffen, sier Simen.

Handler om prinsippet

Den drapsdømte 16-åringen har tidligere forklart seg detaljert om hvordan han drepte 14 år gamle Jakob Abdullahi Hassan etter at han følte seg lurt for penger av 14-åringen, og om hvordan 48 år gamle Tone Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun tilfeldigvis kom til stedet for å hjelpe Hassan.

– Det vil være en enorm skuffelse for oss om han vinner frem med dette. Det er ikke store summen. For oss handler det om prinsippet om at det skal erkjennes at han har tatt fra oss det kjæreste vi har, sier Andersen.

Andersen forteller at han gjennom konfliktrådet har bedt om et møte med familien til den dobbeltdrapsdømte gjerningsmannen, men fått avslag.

Han sier han via konfliktrådet også har tilbudt dem sin erstatningssum for å kaste anken.

– Ja, jeg var villig til å tilby dem erstatningssummen for at de skulle trekke anken til Høyesterett. Det gjorde jeg fordi da hadde saken blitt avsluttet, og vi hadde sluppet å rippe opp i dette igjen, sier han.

Han sier at han alt tatt i betraktning synes han klarer seg bra:

– Jeg synes jo at jeg klarer meg bra. Vi kommer oss gjennom det, men det er en belastning. For meg er det å måtte være alene, sier han.

Jacobs far: kan ikke erstatte min sønn

Andersen sier han tenker på at saken hvor en 15 år gammel jente er tiltalt for drap, etter at hun gikk til angrep med kniv på Sørlandssenteret i fjor sommer, skal behandles i retten 4. juni:

– Denne saken vil kunne skape presedens i den saken, tror han.

I en tekstmelding til VG skriver Jacobs far, Abdullahi Hassan, at de ikke vil møte i Høyesterett:

– Vi kommer ikke, og det er ikke noe som kan erstatte min sønn, skriver han.

Dommen fra lagmannsretten sier at oppreisingsbeløpet på 1,4 millioner kroner, i tillegg til erstatningsansvar for økonomisk tap på cirka 100.000 kroner «vil være svært tyngende for siktede. Han har ikke økonomiske midler nå, og hans betalingsevne vil neppe bli forbedret ved soningen av en lang fengselsstraff. I mellomtiden vil kravet øke ved tillegg av forsinkelsesrente».

Selv om lagmannsretten mente at rehabiliteringshensyn talte for at ansvaret lempes, konkluderte retten at det ville være urimelig av hensyn til de etterlatte og støtende for den alminnelige rettsfølelse om siktedes plikt til å betale oppreisning for forsettlig drap blir nedsatt .

– Ingen Høyesterett-praksis

Det er Advokat Svein Kjetil Stallemo som på vegne av den drapsdømte 16-åringen har anket det sivile kravet.

– Vi mener lagmannsrettens dom på dette punktet er feil, og det er hovedgrunnen til at anken angis. Det er ingen høyesterettspraksis vedrørende erstatningsansvar når den ansvarlige er barn, og det er nok grunnen til at Høyesterett nå skal behandle saken. Jeg opplever at det er stor interesse i fagmiljøet for saken, sier Stallemo til VG.

– Norge er bundet av internasjonale konvensjoner fra FN som tilsier at barn som gjerningspersoner skal underlegges en helt annen vurdering enn når voksne begår en straffbar handling.

Stallemo sier han ikke tidligere er blitt gjort kjent med at Andersen skal ha tilbudt seg å betale erstatningssummen mot at anken ble droppet:

– Dette har jeg ikke tidligere hørt noe om. Alle de etterlatte er representert med bistandsadvokat, og jeg har aldri hørt om dette tidligere, sier Stallemo.

Han bekrefter at han kjenner til at de etterlatte etter Tone Ilebekk har tatt kontakt gjennom konfliktrådet.