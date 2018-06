KRITISK: Leder i Oslo politiforening Kristin Aga mener Oslopolitiet er i en svært presset økonomisituasjon. Og at de må levere på måltall på mange områder, gjør at forebygging – som ikke kan måles – taper. Foto: Tore Kristiansen

Oslo politiforening om gjengtrusselen: – Politiet drives fra skanse til skanse

Publisert: 10.06.18 14:12 Oppdatert: 10.06.18 15:23

Oslo politiforening sier politiet i Oslo jages rundt på oppdrag og ikke får tid til å jobbe nok forebyggende med gjengkriminaliteten på Holmlia.

I over ti år har en guttegjeng fra Holmlia vokst frem til å bli Oslos største gjengtrussel – uten at politiet har klart å stoppe dem. Gjengen Young Bloods står bak drapsforsøk og kidnappinger – og sprer frykt på Holmlia i Oslo .

Oslo politiforening sier de har fått tilbakemelding fra sine medlemmer som jobber i området om at de «jages rundt på oppdrag», at de ikke får prioritert det forebyggende – og bare kommer når det skjer noe galt.

– Våre medlemmer ønsker å være i forkant av at noe skjer, men ressurssituasjonen gjør at de som jobber operativt ute, drives fra skanse til skanse når det allerede har skjedd noe, sier leder Kristin Aga i Oslo politiforening.

Aga mener det forebyggende taper og har tapt i kampen om politiets tid og ressurser i Oslo. Politimesteren sier han er enig i at politiet må være mer til stede – men beskylder samtidig Oslo politiforening for svartmaling.

– Vi får tilbakemeldinger på at de bare kommer når det skjer noe – og det gjør noe med tilliten mellom beboerne og politiet, sier Aga i Oslo politiforening.

Mener gjengene blir stående igjen som seierherrer

I en etterretningsrapport fra politiet i 2016, som VG har fått tilgang til , står det at politiet tidvis opplever det som krevende å være på Holmlia. At det «blant enkelte oppleves ubehagelig å være på Holmlia da de møter mye aggresjon og motstand, og at det finnes eksempler hvor politiet har blitt kastet stein etter».

Oslo politiforening sier de har fått tilbakemeldinger på at politiet i møte med slik aggresjon har måttet trukket seg tilbake på grunn av ressursmangel, så de aggressive ungdommene har blitt stående igjen som seierherrer.

– De tilbakemeldingene vi får om hva som gjør at det ikke blir hyggelig for politiet å dra på Holmlia, er at det ofte har vært en del ungdommer samlet som for eksempel har vist fingeren eller kastet stein. Og så har det vært for få enheter ute til å kontrollere det. Man må trekke seg tilbake, sier Aga.

Hun mener det hadde vært stor forebygging i å da ta alle ungdommene inn, snakke med dem og ringe foreldre eller barnevern.

– Da hadde de sett at det får en konsekvens. Hvis du kan ha tilstrekkelig med ressurser ute til å agere og eventuelt bringe dem inn, er det veldig mye forebygging i det. For nå står de ofte igjen som seierherrer, sier Aga.

– Våre medlemmer sier at det ikke er slik de vil ha det, men de har ikke noe valg. For du trenger ganske mange biler ute hvis du skal håndtere 20 stykk som gjør noe, sier Aga.

Politimesteren svarer: – Den dagen de kriminelle bestemmer, har vi tapt

Til historiene om at politiet har måttet trekke seg tilbake sier Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold:

– Jeg er helt enig med Oslo politiforening, den dagen de kriminelle bestemmer, har vi tapt. Men der er vi ikke i dag, dit skal vi heller ikke, sier politimester Sjøvold.

Han innrømmer at innsatsen på det forebyggende må trappes opp, men sier dette er noe de allerede er i gang med. Blant annet gjennom nyansettelser.

– Jeg er helt enig med Oslo politiforening om at vi må være mer til stede, også når det ikke har skjedd noe. At vi «bare kommer når det skjer noe» synes jeg imidlertid er en unødvendig svartmaling, sier politimeteren.

– Det gjøres svært mye godt forebyggende arbeid i Oslo PD, også i Øst. Vi har betjenter som er ute blant ungdommen hver eneste dag og utgjør en forskjell, vi har også minoritetskontakter og skolebesøk, for å nevne noe. Den forebyggende innsatsen mine ansatte gjør, synes jeg ikke vi skal undergrave i riksdekkende media, for den er formidabel, sier Sjøvold.

