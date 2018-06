Helsetilsynet ut mot mirakelpredikantene: – De driver med lureri

* I nesten ett år har VG gransket mirakelpredikantene Svein-Magne Pedersen (70) og Tom-Roger Edvardsen (57). De påberoper seg Guds nådegave til å helbrede dødelige sykdommer, og tilbyr dette over teletorg-tjenester til 14 kroner i minuttet.

* VG ba to uhelbredelig syke kvinner om å ringe til de to predikantenes telefontjenester. Dette resulterte i totalt 16 telefonopptak. Disse opptakene avslører hva predikantene sier når de ringes opp av alvorlig syke mennesker: Edvardsen oppgir at han har sett Gud vekke opp et dødt barn. Pedersen hevder at stoffene i cellegift gir kreft. Fagpersoner mener dette er svært alvorlig.

* Svein-Magne Pedersens virksomhet, «Misjonen Jesus Leger», har solgt tjenester for nær 160 millioner de siste ti årene.

* Nå vil jurister stanse mirakelbusinessen. Basert på VGs dokumentasjon mener en av Norges fremste jurister på fagfeltet, Anne Kjersti Befring, at predikantenes virksomheter innebærer «systematiske og alvorlige lovbrudd».