Skulle være programleder på 17. mai: – Luften gikk litt ut av meg

1700 NRK-journalister er tatt ut i streik. Det får konsekvenser for mange ting, blant annet den planlagte tradisjonelle 17. mai-sendingen.

– Lufta gikk litt ut av med kjenner jeg. Vi har jo alle her i redaksjonen jobbet på spreng foran den store dagen, og gledet oss til å dekke 17. mai-feiringer over hele landet, sier Noman Mubashir til VG.

Etter planen skulle NRKs TV-sending på 17. mai ledes av ham, Haddy Njie og Dennis Vareide. Mubashir legger ikke skjul på at det var en lei beskjed å få at sendingen nå blir påvirket av streiken.

Etter 18 timer med megling på overtid ble det brudd i forhandlingene mellom NRK og Norsk Journalistlag (NJ). Det påvirker NRKs innhold på mange måter , blant annet ble dagens utgave av Dagsrevyen erstattet med en naturdokumentar om Pandaer .

Samtidig som Mubashir er skuffet over at sendingen trolig ikke blir noe av, understreker han at han har full forståelse for beslutningen om å streike.

– Det er en del misnøye og frustrasjon innad i NRKs ulike avdelinger. Det er ikke sunt over tid, og går utover arbeidsviljen.

Mubashir er ikke den eneste som er skuffet. Senterpartiets Sandra Borch mener TV-sendingen fra nasjonaldagen er viktig , særlig for de mange gamle som ikke kan gå ut og feire selv. Hun tar derfor til orde for at streikerne gjør et unntak for å sørge for at det blir sending.

NRK har i teorien anledning til å søke dispensasjon fra streiken for å gjennomføre 17. mai-sendingen, men har overfor VG avvist at de kommer til å gjøre det.

Streiken var et faktum like før klokken 12 tirsdag formiddag. 1700 journalister gikk ut i streik, og streikeviljen er stor, skal vi tro flere NRK-profiler VG har snakket med.

– Det er helt på sin plass med streik nå, vi streiker med liv og lyst. Det er stor streikevilje på huset, sier Dagsnytt atten-programleder Sigrid Sollund, som i stedet for å lage debattprogram skal stå streikevakt utenfor NRK-huset onsdag.

– Både lønn og kompetanseheving er helt relevante krav, og jeg kan ikke forstå at NRK ikke ønsker kompetanseheving blant sine ansatte.

– Hva tror du er grunnen til det?

– Det er vanskelig å si, men de er kanskje redde for å forplikte seg. Det er et sug etter videreutvikling som ikke blir møtt. Tilbudet vårt utvides stadig, og det stilles større krav til de som jobber her. NRK bedrer produktet sitt uten at vi merker annet enn mer arbeid, sier hun.

Tirsdag gikk NRK-sportens Susann Michaelsen ut med kraftige spark mot NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen. «Ta deg en bolle, Eriksen», skrev hun på Facebook i frustrasjon over bruddet i forhandlingene.

– Hva synes du om Michaelsens uttalelse?

– Jeg får si som Erna Solberg: Jeg ville kanskje ikke valgt de ordene. Men det var da ikke så graverende heller. Kanskje hun unner Eriksen en bolle, fleiper hun.

Carina Olset i NRK-sporten stiller seg helt bak Susann Michaelsens uttalelser.

– Hun er min streikeleder, og jeg er helt enig. De kravene vi har er overhodet ikke urimelige. Det er et sterkt virkemiddel å streike, mend et er nå en gang det virkemiddelet vi har å bruke, sier Olset.

Hun har to store sportsbegivenheter foran seg: Toppseriehelg fra Telenor Arena neste helg, og fotball-VM som hun skal dekke fra Kontraskjæret når det sparkes i gang 14. juni.

– Jeg regner med at ledelsen har gått med på å møte oss før Fotball-VM begynner. Jeg gleder meg til det, men dette er viktig for oss journalister i NRK, og jeg tror idrettsmiljøene har forståelse for at vi reagerer når det trengs.