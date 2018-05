LADEKØ: Teslaer som venter på å fylle batteriet på Nebbenes i januar i år. Foto: Norsk elbilforening

NAF frykter elbilkø hvis det ikke bygges flere ladepunkter

Publisert: 21.05.18 06:01

Skal Norge nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler, må vi bare neste år bygge like mange hurtigladepunkter som det vi har i dag.

Det mener NAF , som har regnet ut at vi trenger hele 10.000 hurtigladepunkter innen 2026 for å møte veksten i antall elbiler. Elbilforeningen mener vi må ha enda flere.

I dag er det, ifølge NAF, 1600 hurtigladepunkter langs norske veier, hvis man ikke tar med Teslas ladestasjoner.

Fakta Slik har NAF regnet Tallene for hurtiglading er beregnet ut fra ideen om at lademulighetene for alle elbiler i 2025 skal være på dagens «Tesla-nivå» mht. tetthet og effekt. Pr 31.12.2017 var det 142303 elbiler i Norge hvorav 21793 Teslaer. (Opplysningsrådet for Veitrafikken) Det var 322 Teslalasuperchargere som yter inntil 120 kw. Det var 1618 Hurtigladere for andre elbiler med 50kw. Dette gir 1, 120 kW lader pr 68 Teslaer og 1, 50 kW hurtiglader pr 74 blant de øvrige elbiler. Kilde: NAF

– Flaskehals

– Elbilsalget går så det griner, men den store flaskehalsen i årene som kommer, blir å få ladet dem. Det kan bli ladekø en del steder. Skal man mene alvor med å skifte ut bilparken og komme på el, må man sette inn støtet for å få nok hurtigladere i hele landet. Da må man begynne nå, ellers blir det vanskelig for folk å bruke bilen, særlig på langturer, sier Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i NAF.

I fjor var drøye fem prosent av alle biler på norske veier elbiler, og de sto for 20 prosent av nybilsalget. Og per midten av april i år var 28,5 prosent av nybilsalget elektrisk.

– Norge er ikke forberedt på denne veksten. I dag finnes det drøyt 1600 punkter for hurtiglading i Norge, Teslas ladestasjoner unntatt. Det er like mange som NAF mener det må bygges bare i 2019, sier Sødal.

– Innen 2026 må antall punkter til hurtiglading være seksdoblet, altså økt til over 10.000, for å følge veksttakten i elbiler, legger han til.

Støttes av elbilforeningen

Også Norsk elbilforening mener det må bygges mellom 1000 og 1500 nye hurtigladestasjoner i året fremover.

– Vi har regnet på behovet og kommet fram til at vi må ha 12 000 hurtigladere i 2025, sier generalsekretær Christina Bu til VG. Det betyr 100 biler per lader, i dag er det ifølge Bu 115.

– I dag har vi absolutt kø på en del stasjoner. Når vi skal ha en salgsandel på 100 prosent om syv år er det knapt mulig å bygge for mye de neste årene. Antall hurtigladere må dobles de neste 12 månedene bare for å komme à jour, legger hun til.

Elbilforeningen mener Norge må være forberedt på å kunne lade nærmere 1,2 millioner elbiler om bare syv år.

– Skal klare dette

Men Enova, som distribuerer statlig støtte til bygging av nye hurtigladere, tror Norge skal få til overgangen slik at elbileierne blir fornøyd.

– Vi skal klare dette. De aller fleste lader bilen hjemme i tillegg til at noen har ladepunkter på jobben. Dessuten blir batteriene stadig bedre slik at bilene kan kjøre lengre. Derfor trenger vi trolig ikke like mange ladestasjoner per bil som i dag, sier kommunikasjonssjef Eiliv Flakne til VG.

NAF sier at de i sitt regnestykke har tatt høyde for bedre batterier.

Så langt i år har Enova gitt 1,8 millioner kroner til bygging av ni hurtigladere mens tallet for i fjor var 10,2 millioner til 53 ladere.

– Firmaer og kommuner kan nå fortløpende søke om tilskudd til ladestasjoner. Det er avgjørende at de som bygger stasjoner også kan tjene penger på dem, sier Flakne.

Rekkeviddeangst

Den såkalte rekkeviddeangsten er noe som bekymrer folk. I en fersk InFact undersøkelse gjort for NAF svarer 36 prosent at rekkevidde er hovedhinderet for at deres neste bil blir en elbil.

Regjeringen jobber nå med en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff for transportsektoren. Dette inkluderer elektrisitet, hydrogen, gass og biodrivstoff og planen skal legges fram høsten 2018.