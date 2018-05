HURRA: Marius Fuglestad kunne ta seg en velfortjent pause etter at han besteg Norges høyeste fjell på selveste nasjonaldagen. Foto privat

Feiret nasjonaldagen på Galdhøpiggen

Publisert: 17.05.18 19:08

Noen feirer 17. mai med pølser og brus i byen, mens andre tilbringer dagen på Norges høyeste fjelltopp.

Marius Fuglestad fra Sandnes valgte en litt kjøligere variant av 17. mai-feiringen i år, og tok like gjerne turen opp til Norges høyeste fjell.

– Det ble en god tur med både sko og ski på beina. Det er frihetsfølelsen man kjenner når man står på toppen av fjellet som motiverer meg til å ta fatt på slike fjellturer, forteller han til VG.

Det er nemlig ikke første gang Fuglestad bestiger høye fjell. Det er hans andre gang på Galdhøpiggen og han besteg også Kilimanjaro for to år siden.

– Sist jeg besteg Galdhøpiggen var på sensommeren i fjor. Da brukte vi bare tre og èn halv time. Da var det bart og fint, og jeg var også i bedre form enn jeg er nå, innrømmer han.

Turen begynte tidlig i dag morges og det tok 6–7 timer før han nådde toppen.

Med seg i sekken var det ingen bobler, men den kjente og kjære tursjokolanden Kvikk Lunch var med. Det sammen var også solbærtoddyen.

Da VG snakket med ham, satt han i bilen på vei hjem fra Sandnes.

– Jeg er temmelig sliten nå, så resten av dagen vil bli tilbrakt på sofaen, sier han.

Ble kåret til årets eventyrer

I 2017 ble vestlendingen kåret til årets eventyrer under Ekspedisjonsfestivalen. Fuglestad var ekspedisjonsleder da han og to kamerater padlet hele Yukon River tidligere i år, en tur som strakk seg over 52 dager og 3200 kilometer. Med dette ble nordmennene de første i Skandinavia til å padle elven i sin helhet.

Neste år går turen til Natal i Sør-Afrika som er kjent for Drakensberg-fjellene i vest og Lebombofjellene i nord.

- Turen i dag var en treningstur og del av oppvarmingen til neste år, sier han.

Full juble

I april skrev VG om Vennesla Drill, som fikk beskjed av 17. mai-komiteen om at de ikke fikk lov til å delta i skoletoget . Grunnen var at komiteen mente at drilltroppen gikk for sakte.

Noen dager senere snudde imidlertid komiteen, og lot drilltroppen delta likevel .

Selv om vedtaket bare gjelder for i år i første omgang, forteller trener Sofie Neverdal at de er glad for at de fikk lov å være med.

– Dagen har vært helt fantastisk. Drillerne har fått masse oppmerksomhet og det var full jubel og applaus langs hele skoletoget. Det har vært ekstremt stas for dem å få så mye støtte, særlig etter den litt turbulente tiden i forkant av nasjonaldagen. Nå gleder vi oss til borgertog, sier hun til VG.

17-mai verden over

I Bodø feiret sykepleierne dagen på jobb med store smil og norske flagg.

Andreas Bjørge feiret på sin side dagen i eksotiske omgivelser på øya Koh Phangan i Thailand.



I marka ved Haresjøen ble det til og med arrangert et eget hundetog.

Eivor Mathilde Raudstein dro like godt til Belgia og feiret 17-mai med is og belgiske vafler som landet er så kjent for.

Judith Holm tilbrakte dagen med sin datter og sine to barnebarn i byen Perth i Australia. Barnebarna hadde på seg strikkebunad i rødt og hvit.

