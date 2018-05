TRENGS IKKE: Folk i Oslo stuper gjerne i vannet på Sørenga for å kjøle seg ned i varmen. Dette skal ikke være nødvendig i Tromsø for øyeblikket. Foto: MONA LANGSET

Lei av deilig vær i sør? Nå kan du kjøle deg ned på Nordlys’ regning

Avis i Tromsø svarer på VGs utstrakte hånd til frosne nord-nordmenn.

Mens folk i sør nyter siste dag av en rekordvarm mai, er det stadig nordnorske tilstander i Nord-Norge . Hvilket vil si: kaldt.

Onsdag meldte VG at vi spanderer en tur til hovedstaden for to «nordinger» kommende helg, hvor det er spådd rundt 30 varmegrader.

– Siden søringene har vært så heldige med været i mai, tenker vi i VG at det minste vi kan gjøre, er å spre litt glede nordover også. Vi ber derfor alle som ønsker seg til sol og sommer om å sende oss en kjapp begrunnelse om hvorfor akkurat de har fortjent en tur til sørlige breddegrader, erklærte VGs vaktsjef Ken Andre Ottesen.

Nå har avisen Nordlys bestemt seg for å forbarme seg over to svette «søringer», og inviterer til en helg i Tromsø.

– Vi kommer til å trekke ut en heldig vinner som kan ta med seg en valgfri person på en avkjølende helgetur til Tromsø, sier konstituert nyhetsredaktør Magnus Holte i Nordlys til sin egen avis.

«I helgen meldes om fortsatt hetebølge og opp mot 30 grader i Oslo. Samtidig vil man kunne bevege seg utendørs i Tromsø uten å bli svett. Både lørdag og søndag meldes det behagelige seks plussgrader», skriver Nordlys videre.

«I Tromsø kan man denne helgen nyte nordnorsk sommervær i midnattssolens rike. Mest sannsynlig blir det overskyet, så sola får man neppe sett så mye til. Men lyst er det døgnet rundt. Man kan også gå på fjelltur uten å bli svett. Dessuten vil utepilsen holde seg kald – lenge.»

Det er dermed duket for en «reiseduell» mellom VG og Nordlys - og det er bare gøy, mener nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG.

– Vi har jo såpass selvinnsikt at vi skjønte i forkant at denne konkurransen potensielt kunne framstå Oslogryte-arrogant. Men når det faktisk er Oslo som får det varmeste været til helgen, og vi vet at dette tilbudet vil glede de heldige utvalgte, så trumfet det valget, og vi igangsatte konkurransen, sier Håndlykken.

– Vi heier på Nordlys som vil redde varme søringer og håper de får like god respons på sin konkurranse som det vi har fått, legger hun til.