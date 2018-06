VIL RETTE KRITIKK: SV leverer onsdag inn forslag om at Stortinget skal vedta sterk kritikk mot Bent Høie. Forslaget vil bli behandlet i Stortinget torsdag. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Luftambulansekrisen: SV vil fremme «daddelvedtak» mot Bent Høie

Publisert: 06.06.18 08:33 Oppdatert: 06.06.18 09:21

INNENRIKS 2018-06-06T06:33:41Z

Sosialistisk Venstreparti leverer onsdag inn et forslag om at Stortinget skal uttrykke den strengeste formen for kritikk mot helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Partiet leverer onsdag inn følgende forslag til behandling i Stortinget:

«Stortinget mener statsråd Bent Høies mangel på handling for å forhindre og løse krisen i ambulanseflytjenesten er sterkt kritikkverdig».

Det bekrefter stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til VG.

Fylkesnes er medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, og sier partiet mener statsrådens manglende vilje til å ta grep i luftambulanse-saken er så alvorlig at Stortinget må vedta kritikk.

– Logisk konsekvens

Et såkalt daddelvedtak er den sterkeste kritikken Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit.

Sist Stortinget vedtok et daddelvedtak mot en statsråd, var mot Sylvi Listhaug etter et Facebook-innlegg hun la ut i mars, og Siv Jensen for SSB-striden den samme måneden.

– Jeg mener dette er en logisk konsekvens av statsrådens håndtering av saken, og mener dette er en såpass alvorlig situasjon, sier Fylkesnes.

Problemene med luftambulansen skyldes at 13 piloter sa opp jobbene i Lufttransport i april grunnet en usikker fremtid og bruddet i forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og Babcock om å gi Lufttransports piloter fortsatt jobb.

Den 9. mai meldte NHO Luftfart at Babcock likevel tilbyr Lufttransports piloter jobb, men Norsk Flygerforbund og Babcock har foreløpig ikke blitt enige om betingelsene.

Fylkesnes: – Handler om folk i distriktene

Fylkesnes mener situasjonen kommer til å forverres, og mener det ikke er tegn på at Høie vil finne en varig løsning:

– Dette handler om å behandle folk i distriktene, og spesielt Nord-Norge med respekt. Det handler om å ta på alvor at deres liv og helse behandles dårligere enn for resten av landet, sier Fylkesnes til VG.

Helseministeren sier ifølge NRK at han vil avvente det som skjer i Stortinget.

– Jeg er mest opptatt av å bidra til at befolkningen kan føle trygghet for at de har god beredskap. Derfor har vi satt inn et tiltak, og kommer også til å sette inn ytterligere tiltak hvis det er behov for det, sier han.

Stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) sier til VG at Senterpartiet ikke har vurdert SVs daddelvedtak, og at de partiet skal diskutere det i gruppemøte onsdag.

– Jeg kan si at Høie definitivt ikke har gjort jobben. Komiteens innstilling i saken er en ren slakt av regjeringens håndtering. Senterpartiet har vært mer opptatt av å finne en løsning, og at kontrakten må annulleres for å sikre virksomhetsoverdragelse, sier hun.

Nye tiltak

Mandag formiddag sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut en pressemelding om at Luftambulansen HF er klar til å sette i verk flere konkrete tiltak dersom det på nytt oppstår svikt i beredskapen for ambulanseflyene – eller om situasjonen endrer seg.

– Min fremste prioritet er å sikre befolkningen i hele Norge, og spesielt Nord-Norge, en trygg og normal luftambulanseberedskap. Derfor ba jeg Helse Nord om en ny og oppdatert plan for beredskapen basert på ulike mulige utviklinger i situasjonen. Mange av tiltakene kan iverksettes raskt hvis Lufttransport AS ikke klarer å bemanne sine ambulansefly, sa Høie i pressemeldingen.