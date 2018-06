ØKER: Finvær og har ført flere til sjøen, og er årsaken til økningen i antall druknede, tror Redningsselskapet. Her er Ingierstrand i Oslo. Foto: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

Flere dør i drukningsulykker – 11 personer druknet i Norge i mai

NTB

Publisert: 10.06.18 15:20 Oppdatert: 10.06.18 15:30

Åtte menn, to kvinner og ett barn døde i drukningsulykker i Norge i mai. Det er fire flere enn i mai i fjor, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

– Det fine været i store deler av landet har ført til at langt flere har tatt sjøen og stranda i bruk, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet .

To av drukningene skjedde i forbindelse med bading. En 75 år gammel kvinne druknet i Strand kommune i Rogaland, mens en 28 år gammel mann druknet i Bergen. Fem av drukningsulykkene var båtrelaterte. Tre personer druknet fra fritidsbåt, en fra yrkesbåt og en fra kano/kajakk.

– Når noen drukner berøres familie, venner, kolleger og et helt lokalsamfunn. Redningsselskapet jobber for at ingen skal drukne, ved å ha redningsskøyter i beredskap langs hele kysten og ved å drive holdningsskapende arbeid, sier Lind.

Hun oppfordrer særlig folk til å følge med på barna.

– Bad alltid sammen med noen, og sjekk forholdene før du bader. Har du med barn, er det viktig å alltid holde et øye med dem. Barn som leker ved vannet bør dessuten ha på flyteplagg, sier Lind.

Menn er klart overrepresentert i drukningsulykkene. 32 av de 37 som har omkommet som følge av drukning så langt i år, er menn. 24 av de druknede var over 40 år, mens tre var under 25 år.

I årets fem første måneder er åtte flere døde i drukningsulykker sammenlignet med samme periode i fjor.

