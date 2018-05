BADEVÆR: Været gir muligheter for en dukkert – og kanskje årets første bad for mange – i sommervarmen tirsdag. Her fra Soneren i Sigdal kommune i Buskerud i 2016. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Venter årets hittil varmeste dag flere steder

Publisert: 15.05.18 10:19

Meteorologene tror vi kan se 30-tallet på gradestokken flere steder i løpet av tirsdagen, før et lavtrykk byr på kjøligere vær onsdag og 17. mai. Pinsehelgen ser imidlertid strålende ut for stort sett hele landet.

Mandag var det sommertemperaturer over hele det ganske land. Gulsvik i Buskerud var varmest med 27,6 grader.

– Det blir minst like høye temperaturer i dag, og vi forventer at vi kan se 30-tallet flere steder på det sentrale østlandsområdet, sier Geir Ottar Fagerlid, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt til VG.

Meteorologen forteller at det er små detaljer som avgjør hvor de varmeste temperaturene vil bli målt tirsdag, men at det antagelig blir et sted langs Oslofjorden.

Skikkelig «bunadsvær» 17. mai

Det er imidlertid ikke bare østlendingene som kan nyte sommervarmen tirsdag.

– Det blir fint vær i hele landet, og er ventet opp mot 20 grader i nesten alle fylker. Nord-Norge kan får noen spredte byger, men det er snakk om små nedbørmengder.

Onsdag må vi belage oss på kaldere vær i hele landet, og et temperaturfall på 10–15 grader. Et lavtrykk fra vest stikker kjepper i hjulene for en sommervarm 17. mai og meteorologene melder skikkelig «bunadsvær» de fleste steder.

– Det blir 12–15 grader de fleste plasser i morgen, så det blir et betydelig fall i temperaturene, sier Fagerlid.

Vestlandet og Midt-Norge vil merke temperaturfallet først, før også øst- og nordlendingene får kjøligere luft 17. mai.

– Det blir generelt kjølig i hele landet. Perfekt bunadsvær.

Bedre prognoser for nasjonaldagen

Sør på Østlandet og i Nord-Norge, spesielt Finnmark, er det også ventet nedbør torsdag, men meteorologen ser ingen grunn til å svartmale.

– I det store og det hele ser prognosene for 17. mai bedre ut enn i går. Det går riktig vei både på Østlandet og i nord. Det blir større deler av dagen som er bra, med mest nedbør først på dagen, sier Fagerlid.

Vær-vinnerne på nasjonaldagen blir ifølge meteorologen Vestlandet og Midt-Norge. Her er det størst sjanse for oppholdsvær. Svalbard blir den definitive taperen:

– Der blir det ikke noe å rope hurra for, med kraftig vind og regn hele dagen, sier Fagerlid.

Strålende pinse i vente

Tross kjøligere vær på nasjonaldagen de fleste steder, er det ikke lenge sommerklærne må legges på hylla. Meteorologen har gode nyheter for pinse og langhelg:

– Rett etter 17. mai er det en høytrykksoppbygging igjen og flere dager med fint vær. Langtidsprognosene der lovende ut, særlig for Sør-Norge sin del, men det ser ut til å bli en bra pinse i hele landet.

Særlig første og andre pinsedag ser ut til å by på skikkelig norsk sommer, med temperaturer opp mot 25 grader.

– Det er mange fine dager å se frem til. Faktisk er det bare 17. mai som er den dårlige dagen mange steder, forteller Fagerlid.