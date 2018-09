HØSTLAVTRYKK: De neste dagene kommer det vanlige høstlavtrykk, melder meteorolog Tone Christin Thaule. Disse vil ikke være like kraftig som de to uværene som traff Sør-Norge tidligere denne uken. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Mer vind i vente – men langt fra like kraftig

INNENRIKS 2018-09-23T09:45:39Z

Etter en uke preget av to hissige uvær, er det ikke ventet noen lignende lavtrykk med det første.

Publisert: 23.09.18 11:45 Oppdatert: 23.09.18 13:01

– Det er ikke meldt om kraftige lavtrykk fremover, men vanlig høstvær med vind og nedbør, sier Tone Christin Thaule, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt .

To kraftige lavtrykk har denne uken herjet i Sør-Norge. Verst var ekstremværet «Knud», hvor meteorologene hevet farenivået til rødt .

Foreløpig har forsikringsselskapene fått inn færre skademeldinger enn fryktet, men de venter at det vil renne inn flere meldinger i ukene som kommer.

Vind og oppholdsvær

Søndag er det mer normale værtilstander rundt om i landet.

– For øyeblikket ligger det et lavtrykk utenfor Troms og Vest-Finnmark, noe som tyder på at det blir bygevær fra Troms og sørover til Rogaland. Øst-Finnmark får sørlig liten kuling og oppholdsvær. Også på Østlandet blir det oppholdsvær, samt perioder med sol, sier Thaule.

På Vestlandet og i Trøndelag vil det blåse en god del.

– Det er ventet stiv til sterk kuling i Trøndelag. I Nordland er det varslet opp mot sterk kuling fra nordvest, det samme gjelder i Troms. Det blir en del vind sør for lavtrykket og hele veien ned til Rogaland.

Det vil også komme snø i fjellet.

– Snøgrensen er lavest i Nord-Norge, der er den nede i 200 meter. I sør er snøgrensen på rundt 800–900 meter på dagtid, og noe lenger ned på kvelden.

Regn på onsdag

Mandag vil lavtrykket bevege seg opp mot Spitsbergen.

– Fastlands-Norge vil få vind fra vest-nordvest, og det vil være bygevær på Vestlandet og videre nordover til Finnmark. Øst- og Sørlandet får oppholdsvær, men det vil fortsatt blåse kuling mange plasser, særlig fra Østlandskysten og videre nordover, sier meteorologen.

Tirsdag nærmer det seg et lavtrykk seg fra vest, som kommer mot Lofoten-området.

– Da blir det regn og regnbyger fra Lofoten og sørover, mens det fortsatt blir bygevær i Troms og Finnmark. Øst- og Sørlandet får fortsatt oppholdsvær, men mer skyer enn søndag og mandag, sier Thaule.

– Onsdag blir den dagen med mest vind og nedbør. Det blir en god del nedbør særlig på Vestlandet og videre nord til og med Lofoten. Det kan også komme nedbør på Østlandet, men ikke like mye. Troms og Finnmark får lite eller ingen nedbør på onsdag, fortsetter hun.

Rundt ti grader

Selv om vi nærmer oss oktober, som er den andre høstmåneden, med stormskritt, er det fortsatt rimelig mildt på dagtid.

– På Østlandet ligger temperaturene på 12–14 grader. Også på Vestlandet ligger det på over ti grader. I Trøndelag er temperaturene rett under ni grader, mens i nord ligger de på rundt 5–7, sier Thaule.