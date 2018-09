Omkomne Henning Aabøe Bentsen drev den populære puben Stopp en halv i Kragerø. Foto: TORE KRISTIANSEN

Henning «Dose» Bentsen omkom i Rjukan-ulykken: - Gikk rett og slett ikke an å ikke bli glad i deg

INNENRIKS 2018-09-03T12:59:56Z

KRAGERØ/OSLO (VG) Fire av de fem som omkom i en bilulykke på Rjukan var fra Kragerø, deriblant bareier og lokalkjendis Henning «Dose» Bentsen.

Politiet gikk mandag ut med navnene på de omkomne etter at en veteranbil kolliderte på Rjukan søndag.

De omkomne er Henning Aabøe Bentsen (f. 1962), Berit Bjørnsen (f. 1955), Anne Kristin Isaksen (f. 1959), Jan Bjørndal (f. 1955) og Wenche Kise (f. 1968), der de fire første alle var fra Kragerø. Sistnevnte var fra Skien.

Navnene blir offentliggjort med samtykke fra familiene til de omkomne.

Henning Bentsen, kjent som «Dose» i Kragerø, var en som «alle» i byen kjente. Han drev den populære puben «Stopp en halv», og var en lokal kulturpersonlighet som blant annet fikk kommunens kulturpris i 2011.

I et Facebook-innlegg skriver Elsa Maria Manojlovic Eikenes at Bentsen var som en bonuspappa for henne. VG har fått tillatelse til å gjengi innlegget.

– I går skjedde det som ikke skulle skje, å det vil for alltid være et svart hull i Kragerø som ingenting kan fylle. Vi mistet 5 stykker brått og brutalt... 2 av de betydde noe helt spesielt for meg. Bonuspappan min, den rareste, gærneste, mest oppfinnsomme og snilleste mannen mannen i verden. Det gikk rett og slett ikke an å ikke bli glad i deg. Alle du noen gang har krysset vei med husker deg for du var enestående Henning, skriver Eikenes på Facebook.

Det var Dagbladet som først omtalte innlegget. I en melding til VG skriver Eikenes at Bentsen «var Kragerø», og at det kommer til å bli et stort tomrom etter han.

– Du har stilt opp for meg fra dag 1, hjulpet meg ut av kniper og vært der på de store gledesdagene. Når mamma hadde bursdag var det like spennende hvert år å se hva du dukket opp med... om det var et badekar eller deg i kjole syngende innover i havna med en trillekoffert fylt med vin. Herregud så mye gøy vi har hatt. Nå har du kjørt fra oss i Cadillacen for siste gang og du tok også med deg den blideste dama i Kragerø, hun har også alltid stilt opp for meg, skriver hun videre.

Mandag ettermiddag holder Kragerø kirke åpent som en møteplass for de som vil minnes de omkomne. VG har snakket med prost Bente Modalsli , som også kjente til Bentsen.

– Jeg har det samme inntrykket som de fleste, at han var en fantastisk fyr. Dette er en liten by og nesten alle kjenner alle. Hele byen er rammet, sier Modalsli.

Ordfører Jone Blikra sier at byen er svært preget etter hendelsen.

– Kragerø er et lite sted, jeg kjenner de omkomne personlig også. Det er nok for meg som for alle andre, helt uvirkelig at disse personene plutselig er borte, samtidig og på denne måten, sier ordføreren.