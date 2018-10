Slik er VGs KrF-måling gjennomført

TIL VENSTRE: 75 prosent av KrFs egne velgere ønsker at partiet skal gå inn i et eventuelt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, ifølge VGs siste måling. Torsdag kveld var Knut Arild Hareide på folkemøte i Agder KrF i Vennesla. Foto: Tomm W. Christiansen / VG

Daglig leder i Respons Analyse forklarer at de hadde kommet til samme resultat hvis de hadde snakket med flere, eller gjort en annen undersøkelse.

Torsdag skrev VG at et flertall av KrF-velgerne i VGs ferske måling vil at partiet skal danne regjering med Ap og Sp.

Målingen, som Respons Analyse har utført på oppdrag fra VG, er oppløftende tall for KrFs partileder Knut Arild Hareide , og nedtur for den borgerlige siden i partiet.

I saken går det klart frem at resultatet kommer fra et utvalg på 48 respondenter, altså personer som har svart, at de vil stemme KrF hvis det var stortingsvalg i morgen.

VG har siden publisering fått kritikk for å gå videre med en undersøkelse basert på få respondenter. Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum skriver at «utgangspunktet er håpløst, og metodebruken ville stått til stryk på Statsvitenskap grunnfag».

Det er ikke daglig leder Thor Gaard Olaussen i Respons Analyse enig i.

– Målingen viser at flertallet av KrF-velgerne uansett peker mot Støre. Det betyr ikke nødvendigvis at 75 prosent er sant med to streker under, sier han til VG.

Dette forklarer han også i VGs artikkel torsdag kveld.

– Ikke tilfeldig

Ifølge Olaussen er det normalt knyttet stor usikkerhet og store feilmarginer til et materiale som brytes ned på denne måten.

Han viser til at de derfor har gjort såkalte signifikanstester . Disse brukes for å beskrive sannsynligheten for at noe er et resultat av tilfeldigheter eller ikke.

Testene viser ifølge Olaussen at forskjellen mellom KrF-ere som støtter Ap-leder Jonas Gahr Støre og de som støtter Høyres Erna Solberg, er såpass stor at det ikke er tilfeldig.

– Dette betyr at vi hadde kommet til samme resultat (flertall for venstresiden journ.anm.) hvis vi hadde snakket med flere, eller gjort en annen undersøkelse. Dermed er vi utenfor feilmargin, sier han.

Respons Analyse har ifølge Olaussen sørget for at det er en representativ fordeling innenfor de 48 respondentene, hva gjelder geografisk spredning, alder og kjønn.

Mot venstresiden

Om lag 75 prosent av KrFs velgere ønsker en regjering med Ap, Sp og KrF ledet av Ap-leder Jonas Gahr Støre, ifølge målingen.

Det er et oppsiktsvekkende resultat, sammenlignet med 2017-valget.

– Det var mye jevnere fordeling i 2017-valget. Den nye målingen indikerer at KrF-velgerne heller mer mot venstresiden enn ved 2017-valget, sier Olausson.

I motsetning til målinger TV 2 og NRK har presentert med motsatt resultat, så er Respons’ måling for VG den første som i sin helhet er utført i etterkant av Hareides tale forrige fredag.

Tallene er basert på 1000 intervjuer gjennomført mellom 1. og 3. oktober.