ÅSTEDET: Ifølge tiltalen, ble den fornærmede mannen bortført fra Grünerløkka til en leilighet på Mortensrud hvor han ble holdt fanget i om lag to timer. Foto: KYRRE LIEN

Politiet: Mann holdt fanget og banket opp i Oslo

INNENRIKS 2018-10-05T20:02:56Z

Politiet mener at den unge mannen ble holdt fanget i en leilighet i Oslo i flere timer – mens tre gjerningsmenn slo ham med et balltre og truet med kniv.

Publisert: 05.10.18 22:02

Nå er de tre gjerningsmennene i midten av 20-årene blant annet tiltalt for frihetsberøvels, grovt ran og trusler.

Det var i begynnelsen av oktober i 2014 at den unge mannen ble kidnappet og holdt fanget i en leilighet på Mortensrud i Oslo, ifølge tiltalen.

Politiet mener at de tre gjerningsmennene holdt mannen fanget i nesten to timer, og at de utøvet grov vold mot ham – mens de krevde at fornærmede skulle skaffe dem 50.000 kroner.

Tiltalen: Truet offerets mor

Ifølge tiltalen, tok gjerningsmennene kontakt med fornærmedes mor og ba henne om å skaffe pengene. Dersom moren ikke gjorde som hun fikk beskjed om, så skal gjerningsmennene ha truet med at de ville bruke fornærmede til å begå ran.

De tre gjerningsmennene skal også ha truet flere av fornærmedes familiemedlemmer til ikke å ringe politiet.

« Dersom politiet kom til adressen og de ble pågrepet ville det være farlig for familien. », skal de tiltalte ha uttalt, ifølge tiltalen.

Ifølge VGs opplysninger, skal bakgrunnen for bortføringen og volden ha vært et uoppgjørt narkotikaoppgjør. De tre tiltalte mennene skal ha krevd penger fra offeret som hadde kjøpt hasj på kreditt, uten å gjøre opp for seg.

– Tok kvelertak på politibetjent

Om lag ni måneder etter hendelsen ble en av gjerningspersonene pågrepet i saken. Ifølge tiltalen, tok han kvelertak på en politibetjent i forbindelse med pågripelsen, og han er nå også tiltalt for dette forholdet.

En av de tiltaltes forsvarer, advokat Marius Oscar Dietrichson, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken overfor VG.

– Vi møter i retten for å få en gammel sak ut av systemet på en god måte, sier advokat Morten Furuholmen, som forsvarer en av de andre tiltalte.

Straffesaken er nå over fire år gammel og har vært forsøkt berammet ved flere anledninger. Neste uke forsøker partene på nytt i Oslo tingrett. Det er satt av to uker til forhandlingene.

– Min klient er, etter min oppfatning, et lydig redskap for lederen i saken. Det blir et spørsmål om hvem som har gjort hva. Var det disse gutta eller noen andre, sier advokat Carl Konow Rieber Mohn, som forsvarer den tredje tiltalte.

Forsvarsadvokaten mener det har tatt altfor lang tid før saken kommer opp for retten.

– Det er det ingen tvil om, og det er et generelt problem. Personer som skikker seg vel i ettertid får ingen sjanse til å bli rehabilitert, sier han.

Den fornærmede er også selv tiltalt for frihetsberøvelse og grovt ran, sammen med de andre tiltalte, i en annen sak.