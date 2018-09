NORDSTRAND: Rehabiliteringen av Hallager kunstgressbane, som brukes av Nordstrand idrettsforening, skal ifølge rapporten ha blitt overfakturert for tre millioner kroner i 2016. – Jeg blir oppriktig lei meg hvis dette har skjedd, sier Ole Magnus Skisland, leder av Nordstrand idrettsforening. Foto: Krister Sørbø / VG

Kunstgress-millionene: – Fryktelig irritert på Oslo-idrettens vegne

INNENRIKS 2018-09-03T03:25:49Z

Leder av Nordstrand idrettsforening mener pengene som forsvant i overfaktureringen av kunstgressbaner, kunne kommet barn og unge til gode.

Publisert: 03.09.18 05:25

VG avslørte lørdag at Oslo kommune skal ha utbetalt flere millioner kroner mer enn avtalt for kunstgressbaner, til to entreprenører som hadde rammeavtale med kommunen fra 2015 til 2017.

Kommunen, som godkjente overfaktureringen, kaller rammeavtalen svak og erkjenner manglende kontroll.

Har du tips, kontakt VGs journalister her.

– Oppriktig lei meg

Seksjonslederen som står bak internrapporten VG omtaler, mener at den ene entreprenøren alene skal ha overfakturert kommunen for 11 millioner.

Tre millioner av totalsummen gjelder Hallager-banen på Nordstrand som ble rehabilitert i 2016.

– Jeg blir oppriktig lei meg hvis dette har skjedd. Nye idrettsbaner er sårt tiltrengt i Oslo, og derfor blir jeg fryktelig irritert på Oslo-idrettens vegne. Det er trist hvis pengene ikke går til det de er tenkt og tiltrengt brukt til, nemlig til barn, unge og aktivitetslystne mennesker i Oslo, sier Ole Magnus Skisland, leder av Nordstrand idrettsforening.

Forstår ikke summen

Bøler idrettsforening er bruker av banene Haraløkka 1 og 2, som også skal ha vært en del av overfaktureringen fra selskapet Guthorm Hoff AS.

Morten Hoff, daglig leder i selskapet, har blant annet innrømmet å ha fakturert med høyere pris eller større mengde enn hva som var realiteten. Selskapet stiller seg imidlertid uforstående til summen på 11 millioner.

– Jeg skjønner ikke hvor han har fått den ifra i og med at vi har gjort alt gjennom godkjente avtaler hele veien. Jeg mener vi er skuls og ikke skylder hverandre noen ting, sa Guthorm Hoff til VG lørdag.

– Jeg vet ikke hva overfakturering betyr i og med at vi har fått prisene godkjent flere ganger av kommunen. Jeg skjønner ikke hvordan de flere år etterpå kan komme å si at det var galt, sier han videre.

– Ikke bra

Styreleder i Bøler fotball Ulf Eide opplever å ha fått to fullverdige baner av Guthorm Hoff AS gjennom en ryddig prosess. Han synes likevel det er synd hvis regnestykket til seksjonslederen stemmer.

– Det er selvsagt ikke bra. Dette er penger som kunne vært brukt på andre ting. I det lange løp går det ut over midlene til idrettsanlegg, sier han.

VG har spurt direktør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven om bygging og rehabilitering av enkelte baner i 2016 ikke ble gjennomført, fordi det ikke var nok penger.

– Banene som ble bygget i 2016 ble samlet bygget innenfor gjeldende budsjett på området. Alle planlagte baner ble bygget, svarer Robsahm Kjørven.

Fikk refs

Kommunerevisjonen har de siste årene kommentert manglende kontraktsoppfølging knyttet til Bymiljøetatens anskaffelser, blant annet kunstgressbaner.

Allerede i 2006 fikk forgjengeren til Bymiljøetaten påpakning for lignende forhold som i 2016 har vist å være et problem.

En ny gransking konkluderte i 2018 med at etaten fortsatt har et klart forbedringspotensial når det kommer til oppfølging og dokumentasjon av det som er bestemt i de inngåtte avtalene. Det er særlig den svake rammeavtalen fra 2015 som går gjennomgå.

– Granskingen tar ikke for seg dagens situasjon, har kun sett på avtaler og rutiner knyttet til baner bygget i 2015–2016. Siden 2016 har vi jobbet systematisk med forbedringer på disse områdene uavhengig av denne granskingen, sier Gerd Robsahm Kjørven, som startet som etatsdirektør i 2016.

Hun har nå bedt rådgivningsselskapet EY om å granske saken videre.