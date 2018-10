PÅGREPET: Det 28 år gamle gjengmedlemmet ble umiddelbart pågrepet da han meldte seg for politiet onsdag morgen. Han er fortsatt siktet for drapsforsøk. Foto: FRODE HANSEN

Young Guns-medlem (28) etterlyst for drapsforsøk: Meldte seg for politiet

I over en måned har Young Guns-medlemmet (28) vært etterlyst internasjonalt for drapsforsøk i Oslo. Nå har 28-åringen meldt seg for politiet.

Publisert: 03.10.18 11:58 Oppdatert: 03.10.18 13:02

Det var om kvelden 19. august i år at det ble løsnet skudd fra en mørk BMW X5 mot en blå BMW 1-serie på Haugenstua i Oslo .

Ifølge politiet ble skuddene avfyrt mens bilene kjørte på Østre Aker vei, men ingen ble truffet av kulene. Kort tid etter hendelsen ble bilen med de fornærmede stoppet av en politipatrulje som var ute på et annet oppdrag.

Personene i bilen ble avhørt og åstedet kontrollert.

Ifølge politiet ble det 28 år gamle gjengmedlemmet raskt siktet i saken og etterlyst i politiets interne systemer.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier 28-åringens advokat Cecilie Nakstad til VG.

Munnhuggeri skal ha ført til skyting

Ifølge VGs opplysninger skal årsaken til konflikten være en krangel et par timer tidligere samme dag, utenfor et spisested i Oslo.

Ingen av partene hadde våpen med seg på dette tidspunktet, men voldsutøvelse og et kraftig munnhuggeri skal ifølge VGs kilder være utløsende årsak til skyteepisoden. Den ene parten skal ha bevæpnet seg samme kveld og reist rundt i Oslo på leting etter de som ble beskutt.

– Flyktet fra Norge

Politiet mener 28-åringen skjøt mot personene i den andre bilen, med hensikt å drepe. Han er tidligere domfelt for blant annet vold og narkotikaforbrytelser.

– Han er definert som at han tilhører det kriminelle nettverket Young Guns, men vi mener ikke at dette er et oppgjør mellom kriminelle gjenger, har seksjonsleder Anne Alræk Solem ved etterforskning av alvorlig voldssaker i Oslo politidistrikt uttalt tidligere.

I forbindelse med at politiet etterlyste 28-åringen med navn og bilde i media, fem dager etter hendelsen, uttalte politiadvokaten at de trodde han oppholdt seg på Østlandet.

Ifølge VGs opplysninger skal gjengmedlemmet ha dratt fra Norge nærmest umiddelbart etter hendelsen. 28-åringen skal ha oppholdt seg i et land i Skandinavia i lengre tid før til han returnerte til Oslo. Onsdag meldte seg frivillig til politiet.

Trekker etterlysningen

Ettersom 28-åringen nå er pågrepet blir etterlysningen politiet sendte ut med navn og bilde av siktede trukket. Han blir fremstilt for fengsling i Oslo tingrett klokken 13.00.